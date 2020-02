पहली बार सिंधिया के समर्थन में दिग्विजय, सीएम के इस फैसले के खिलाफ एक साथ आए ज्योतिरादित्य-दिग्विजय खेमा?

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ सरकार पर हमला बोल रहे हैं तो वहीं, पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं, सूत्रों का कहना है कि दिग्विजय और सिंधिया समर्थक मंत्री भी कमलनाथ के एक फैसले के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सिंधिया की नाराजगी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा को लेकर है।

सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तकरार बढ़ गई है। इस बीच अब मैदान में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल के लिए उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किसी के खिलाफ नहीं हैं। दरअसल, पिछले दिनों मध्यप्रदेश दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों के समर्थन में कहा था कि वचन पत्र में आपकी नियुक्ति की बात थी। थोड़ा धैर्य रखें, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम भी आपके साथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे।

सिंधिया के इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस में खींचतान फिर से बढ़ गई। जिसके बाद शुक्रवार को सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। साथ ही तमाम चीजों से उन्हें अवगत कराया। सोनिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक में सिंधिया भी पहुंचे लेकिन सिंधिया थोड़ी देर बाद ही वहां से निकल गए। बैठक के बाद बाहर निकले प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि उनका पहले से कोई कार्यक्रम तय था, इसलिए वह मीटिंग से बताकर निकल गए।

कमलनाथ ने दिया जवाब

समन्वय समिति की बैठक खत्म होने के बाद सीएम कमलनाथ बाहर निकले। जब उनसे सिंधिया की धमकी पर सवाल पूछा गया कि वह सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं। इस पर कमलनाथ ने कहा कि तो उतर जाएं। उसके बाद वह ड्राइवर से बोले कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वह बहुत नाराज हैं। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि हमारा वचन पत्र पांच साल के लिए है।

बचाव में दिग्विजय सिंह

दिल्ली से बैठक के बाद इंदौर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तमाम विवादों पर पार्टी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि वचन पत्र पांच साल के लिए है, हमने इनमें से कई वादों को पूरा किया है और अन्य वादों को पूरा करने का काम चल रहा है। वहीं, सिंधिया की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि सिंधिया जी किसी के खिलाफ नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है।

क्या है मामला

दरअसल, अप्रैल में मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों में भाजपा के दो सांसद हैं जबकि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मामला फंसा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने के मूड़ में नहीं हैं। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी वो अपने खेमे के नेताओं का नाम चाहते हैं। अगर मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय या सिंधिया खेमे का हुआ का सत्ता के सेंटर विभाजित हो जाएंगे और कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि सत्ता के दो सेंटर हों।

#WATCH Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath on being asked about Congress leader Jyotiraditya Scindia's statement of taking to streets over not fulfilling the state government's promise of waiving off farmers loan in the state: Toh utar jayein. pic.twitter.com/zg329BJSw0