शिवराज कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों का कद बढ़ा या फिर घटा?

भोपाल. शिवराज सिंह चौहान ने अपने मिनी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है। वहीं, कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसी सिलावट को जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। सिंधिया खेमे के मंत्री तुलसी सिलावट को जल संसाधन तो गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं नागिरक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

