ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अटकलें, कल दिल्ली में सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच नई दिल्ली में मुलाकात होगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के सामने अपना दावा पेश करेंगे। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मध्यप्रदेश के समर्थक लंबे समय से मांग कर रहे हैं।



कमलनाथ के मंत्री भी समर्थन में

ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए कमलनाथ सरकार के कई मंत्री भी समर्थन कर चुके हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का जितने भी मंत्रियों ने समर्थन किया है वो सभी सिंधिया समर्थक मंत्री ही माने जाते हैं। मध्यप्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने तो हाल ही में सिंधिया को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि, अगर पार्टी महाराज ( ज्योतिरादित्य सिंधिया ) को कोई पद देना ही चाहती है तो मध्यप्रदेश में दे। दूसरे राज्य में उन्हे कौन पूछेगा।

Jyotiraditya Scindia to meet Congress interim president Sonia Gandhi, tomorrow in Delhi. Discussions regarding the post of Madhya Pradesh Congress chief will be taken up. (file pics) pic.twitter.com/CherSVjKk8