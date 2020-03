पीएम मोदी से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया? जोरों पर है इसकी चर्चा

भोपाल/ मध्यप्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। दोनों ही दलों में खलबली मची है। इस बीच कयासों के बाजार भी गरम हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात पीएम मोदी से हुई है। चर्चा है कि सिंधिया पीएम हाउस में अकेले ही पहुंचे थे। पीएम से मिलने के बाद वह दिल्ली स्थिति अपने घर पहुंचे गए।



खबरों के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम से मिलने के खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए गए थे। कहा जा रहा है कि सिंधिया मीडिया से बचने के लिए गाड़ी भी बदली। उसके बाद गुप्त तरीके से उन्होंने पीएम से मुलाकात की। पीएम से मिलने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी मिले थे। उनके आवास पर भी वह खुद ही गाड़ी ड्राइव करते पहुंचे थे।

Delhi: Congress leader Jyotiraditya Scindia reaches his residence. pic.twitter.com/M8TlZG9xmE



सिंधिया ने सचिन पायलट के साथ लंबी मंत्रणा की है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। वह अपने आवास पर पहुंचकर सीधे घर के अंदर प्रवेश कर गए लेकिन किसी से कोई बात नहीं की। इस बीच चर्चा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मगर ऑफिसियल अभी कुछ भी नहीं है। सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक अभी भी संपर्क से दूर हैं।



बेंगलुरू में हैं सभी

कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री बेंगलुरू में हैं। उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। ये सभी लोग चार्टर प्लेन से वहां गए हैं। बीजेपी के लोग वहां इनकी देखभाल कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा में भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन गायब विधायकों की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। इधर कमलनाथ भी सीएम हाउस में इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं।

Bhopal: Congress leader Digvijaya Singh arrives at the residence of CM Kamal Nath. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/hy9Fk3v1IS