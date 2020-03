कोरोना के कर्मवीरों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसे किया सलाम, एमपी के दूसरे नेता भी नहीं रहे पीछे

भोपाल/ प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद पूरा देश कोरोना के कर्मवीरों को सलाम कर रहा है। अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आमलोगों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के बीजेपी नेताओं ने भी कोरोना के कर्मवीरों को सैल्यूट किया है। अपने परिवार के साथ ताली और थाली बजाकर उनको धन्यवाद दिया है।

हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल लोगों को अपने परिवार के साथ सैल्यूट किया है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ ताली बजाकर कोरोना के योद्धाओं को सम्मान दिया है। इसका वीडियो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है।

Clapping against #coronavirus! Extremely grateful to our healthcare workers for keeping us safe, and helping the nation get through this tough time. Let’s all spread positivity and good vibes into the universe! pic.twitter.com/BelcwarLuS