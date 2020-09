प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन करने पहुंचे ज्योतिरादित्य, नतमस्तक होकर दी श्रद्धांजलि

भोपाल/नई दिल्ली. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर रखा है। राज्यसभा सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रणब मुखर्जी के परिजनों से भी मुलाकात की।

