ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी राहत, प्लान 'फेल' होने पर कांग्रेस बेचैन!

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही कांग्रेस परेशान है। सिंधिया को मात देने के लिए कांग्रेस हर हथकंडे को अपना रही है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ एक पुराने मामले को खोल दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उस पर कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने एक आपत्ति जताते हुए याचिका लगाई।



उसमें दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन के दौरान जो हलफनामे दिए हैं, उसमें ईओडब्ल्यू में चल रहे केस का जिक्र नहीं किया है। इसके साथ ही दूसरे प्रत्याशी सुमेर सिंह सोलंकी को लेकर आपत्ति जताई थी कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था और उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। उसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों का नामांकन रद्द हो सकता है। उसके बाद आरोपों की जांच हुई। उसके बाद सिंधिया और सोलंकी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है।

सिंधिया को राहत

राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने जो आपत्ति लगाई थी। उस संबंध में सिंधिया के वकील पुष्पेंद्र कौरव ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी दस्तावेजों को जांचा। इसमें सिंधिया ने अपना बयान दिया था कि उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, ऐसे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई। इस पर उनके नामांकन फॉर्म को सही पाया गया है।

Returning officer has approved the forms of Jyotiraditya M. Scindia and Sumer Singh for Rajya Sabha nomination from Madhya Pradesh. (File pics) pic.twitter.com/dMgx5z6Ghw