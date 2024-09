बाबा मंसूर अली की दरगाह पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, की इबादत

भोपाल•Sep 20, 2024 / 07:28 pm• deepak deewan

Jyotiraditya Scindia reached the Urs of Sufi saint Mansoor Shah Aulia in Gwalior केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में सूफी संत मंसूर शाह औलिया के उर्स में पहुंचे। महाराजबाड़ा के गोरखी स्थित देवघर में उन्होंने बाबा मंसूर अली की दरगाह पर जाकर इबादत की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाबा मंसूर अली की इबादत करते हुए उनसे क्षेत्र की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। सूफी संत मंसूर शाह औलिया को ग्वालियर के सिंधिया परिवार के मार्गदर्शक और आराध्य संत के रूप में जाना जाता है।