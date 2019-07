ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 10 दिन पहले ही दे दिया था इस्तीफा, मैं ऑर्डर देने वाला नेता नहीं

भोपाल. लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। कांग्रेस महासचिव ( Congress General Secretary ) ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे ( Jyotiraditya resigns ) पर चुप्पी तोड़ते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं आठ-दस दिन पहले ही तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) को इस्तीफा भेज दिया था।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं आज इस्तीफा नहीं दिया हूं। मैं आठ-दस दिन पहले ही राहुल गांधी को हार की जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा भेज दिया था। मैं भी पार्टी की हार के लिए बराबर का जिम्मेवार हूं।

सिंधिया ने कहा कि मैं वो नेता नहीं हूं, जो अन्य लोगों को ऑर्डर देता हूं। मैं सोचता हूं कि अगर आपके पास जिम्मेदारी है तो जवाबदेही भी होती है। ऐसे में अगर चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो मैं भी जिम्मेवार हूं। इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया।

