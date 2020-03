गुस्से में कांग्रेस कार्यकर्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेम प्लेट उखाड़कर फेंका, जूतों से रौंदा

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। कांग्रेस के बड़े नेता तो उन्हें गद्दार तक कहने लगे हैं। छोटे कार्यकर्ताओं में भी सिंधिया के फैसले पर भारी नाराजगी है। भोपाल में तो कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका है। साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं।



भोपाल स्थित कांग्रेस में ऑफिस में एक कमरे के बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नेम प्लेट लगा हुआ था। इस्तीफे के बाद कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे जूतों से रौंदते नजर आए। सिंधिया के नेम प्लेट के साथ ऐसा करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ बेईमानी की है।



एनएसयूआई ने पुलता फूंका

वहीं, भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका है। एनएसयूआई के लोगों ने कहा कि गद्दार सिंधिया अब बीजेपी को मुबारक हैं। इसके साथ ही उनलोगों ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई अपशब्द भी कहे।

भोपाल में हलचल बढ़ी

इसके साथ ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हलचल बढ़ गई है। शिवराज सिंह चौहान के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां कांग्रेस के साथ-साथ दूसरे दल के भी विधायक पहुंच रहे हैं। सपा के राजेश शुक्ला और बीएसपी के संजीव कुशवाहा भी शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। इसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं।

BJP leader Shivraj Singh Chouhan on SP and BSP MLAs meeting him: They have just come here to meet me on the occasion of Holi. There is no politics in it. https://t.co/Fxid4eiBwQ pic.twitter.com/9WgayunLgR