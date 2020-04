पीएम मोदी की अपील पर सिंधिया ने जलाया दीपक, फिर ट्वीट कर कंसा तंज

भोपाल. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर मध्यप्रदेश में भी लोगों में दीपक जलाने का उत्साह दिखा। आम लोगों ने 9 बजे अपने घरों की लाइट बंद कर दीपक, मोमबत्ती और टॉर्च जलाई। वहीं, राजनेता भी दीपक जलाने में पीछे नहीं रहे। मध्यप्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी दीपक जलाए। मध्यप्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दिल्ली स्थिति आवास में दीपक जलाया। वहीं, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना ही उस पर तंज भी कंसा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दीपक जलाने का विरोध करने वालों पर तंज कंसा है।

नहीं फेल हुआ ग्रिड

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा- भारत ने # 9MIN9PM का सफलतापूर्वक आयोजन किया। एकजुटता के प्रदर्शन से मैं गर्व अभिभूत करता हूं। इस दौरान कोई ग्रिड भी नहीं फेल हुई। बता दें कि 9 मिनट लाइट बंद करने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि अगर देश में एक साथ लाइट बंद होगी तो ग्रिड फेल हो जाएगी।

India successfully observed #9MIN9PM . Proud and overwhelmed by the show of solidarity today.

Ps. No #grid failure.