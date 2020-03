सिंधिया ने कर दिया साफ... BJP में शामिल हुए 22 पूर्व विधायकों टिकट देगी पार्टी

नई दिल्ला/भोपाल. कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सभी 22 पूर्व विधायक बेंगलुरू से वापस दिल्ली लौटने के बाद सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले सभी पूर्व विधायकों को एक होटल में ठहराया गया था। जहां उनसे भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाकर मुलाकात की।

Jyotiraditya Scindia , BJP: Our 22 MLAs have joined BJP today with the blessings of Party President JP Nadda. All will get tickets. He encouraged us and assured that everyone's honour will be maintained. https://t.co/kgTnmQ90jw pic.twitter.com/nj4zlsmtQH