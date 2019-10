बीजेपी की पसंद बनते जा रहे हैं ज्योतिरादित्य, भाजपा के लिए हैं संजीवनी हैं सिंधिया के बयान!

भोपाल. ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान के बाद मध्यप्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद भाजपा नेता हमलाबर हो गए हैं तो खुद मुख्ंयमंत्री कमल नाथ अपनी सरकार के बचाव में उतर आए हैं। दरअसल, सिंधिया के बयान के बाद भाजपा अब सिंधिया के बयान को ही आधार बनाकर कमल नाथ सरकार पर हमला बोल रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को भाजपाइयों ने पसंद किया हो। सिंधिया के बयान को कई बार भाजपा के नेता पसंद कर चुके हैं और उसका समर्थन भी कर चुके हैं।

क्या कहा था सिंधिया ने

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक दिवसीय भिंड जिले के दौरे पर कमल नाथ सरकार पर कर्जमाफी को लेकर हमला बोला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश में किसाना को केवल 50 हजार रुपए का कर्ज माफ हुआ है, जबकि हमने 2 लाख रुपए तक के कर्जमाफी का वादा किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह को पसंद आया। ऐसा लगा जैसे सिंधिया ने खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक मौका दे दिया। शिवराज सिंह के बयान को आधार बनाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला दिया।

क्या कहा शिवराज ने

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा- न शिवराज और न जनता, अब तो आप के ही लोग आपको आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कर्ज़माफ़ी नहीं हुई कमलनाथ जी! क्या अब भी आपकी सरकार नहीं जागेगी? किसानों की आंखों के आंसू सूख गए लेकिन उनके बैंक खातों में पैसे नहीं आए! लाज-शर्म बची हो तो कर्जमाफी पर जल्द से जल्द फैसला लीजिये।



खुद कमलनाथ बचाव में उतरे

सिंधिया के बयान पर के बाद सियासी हलचलों के बीच सीएम कमलनाथ शनिवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने सिंधिया के बयान का समर्थन भी किया तो बातों ही बातों में उन्होंने नसीहत भी दे दी। हालांकि ये नसीहत अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को भी थी। कमल नाथ ने कहा- हमने पहली किश्त में 50,000 रुपये का कर्ज माफ कर दिया था। आगे हम 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेंगे। मैं सहमत हूं कि यह 2 लाख रुपये का वादा था। मेरा मानना है कि जनता अपने नेता पर भरोसा करती है।

MP CM on Jyotiraditya Scindia's remark,'loans of only Rs 50,000 have been waived off': He is right.We had said we'll waive off Rs 50,000 in first installment. Next we will waive off upto Rs 2 lakh. I agree that it was a promise of Rs 2 lakh. I believe public trusts their leader. pic.twitter.com/PfKVCXVrPo