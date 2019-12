जामिया के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- गुंडाराज देखकर हूं दुखी, यह स्वीकार नहीं

भोपाल/ जामिया मिलिया के छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का विरोध देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में हो रहा है। वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पुलिस की कार्रवाई के विरोध में इंडिया गेट पर धरना दी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जामिया के छात्रों के समर्थन में आ गए हैं। सिंधिया ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं कॉलेज के छात्रों के प्रति हिंसा और गुंडाराज का प्रदर्शन देखकर दूखी हूं। दिल्ली पुलिस का कैंपस में घुसना और छात्रों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस छोड़ना अस्वीकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि शिक्षण संस्थान युवाओं के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित स्थान हैं। आप उनके परिसरों को तोड़ सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं तोड़ सकते। उन्हें बंद करने से उनकी केवल आवाज मजबूत होगी।

Education institutions are meant to be free and safe spaces for the youth. You can break into their campuses but you can’t break their spirit. Shutting them will only make their voices stronger. It’s just sad that it’s come to this.