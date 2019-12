दिल्ली में स्कूटी से घूमते दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तस्वीरें वायरल

भोपाल/ नाराजगी के बाद एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आने लगे हैं। झारखंड में चुनाव प्रचार के बाद सिंधिया दिल्ली में आयोजित भारत बचाओ रैली के दौरान भी मौजूद रहे। मध्यप्रदेश से भारी संख्या में उनके समर्थक भी दिल्ली पहुंचे थे। मंच से संबोधन के दौरान सिंधिया बीजेपी पर जमकर बरसे।

वहीं, रैली के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। जिसमें सिंधिया कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ स्कूटी से दिल्ली में घूम रहे हैं। शिवम श्रीवास्तव नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस तस्वीर को ट्वीट किया। उस ट्वीट को सिंधिया ने भी रिट्वीट किया है। ये तस्वीर कांग्रेस भारत बचाओ रैली के दौरान की है। बताया जा रहा है कि यह रामलीला मैदान के पास की ही है।

Delhi: Congress leader Jyotiraditya Scindia after attending his party's 'Bharat Bachao' rally, at Ramlila Maidan. pic.twitter.com/902Ph0hsWN