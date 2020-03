केंद्र में मंत्री बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? सरकार का फॉर्मूला भी है तय, चर्चा है तेज

भोपाल/ कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पहले एक फॉर्मूला तय हुआ है कि वह बीजेपी में किस रूप में आएंगे। साथ ही उनकी समर्थकों की भूमिका क्या होगी। इन अटकलों की पुष्टि अभी आधिकारिक रूप में नहीं हुई है, मगर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है।



दरअसल, मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि वह बीजेपी में शामिल होंगे। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। लेकिन शामिल होने में देर हो रही है। वहीं मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में पोस्टर भी लगने लगे हैं, जिसमें उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए बधाई दी जा रही हैं।

Jyotiraditya Scindia leaves from his residence in Delhi. pic.twitter.com/1QWk0Tfk9b

केंद्र में मंत्री बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया?

सिंधिया के शामिल होने से पहले ही सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी उन्हें मध्यप्रदेश ही राज्यसभा भेजेगी। सिंधिया पार्टी ज्वाइन करेंगे और राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मार्च है। इसके साथ ही राज्यसभा जाने के बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में कोई अहम मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि ये भी तय नहीं हुआ है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा।

Madhya Pradesh: Posters of Jyotiraditya Scindia with Prime Minister Narendra Modi & Union Home Minister Amit Shah, put up in Bhind. pic.twitter.com/QstJLbQePg