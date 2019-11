सोशल प्रोफाइल पर सिंधिया ने कांग्रेस को किया बाय-बाय, अब ट्वीट कर दी बड़ी सफाई

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी सोशल प्रोफाइलों स्टेट्स बदल गया है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक से उन्होंने कांग्रेस का नाम हटा दिया है। अब सिंधिया के इस स्टेस से हंगामा मचा हुआ है। सिंधिया इस हंगामे पर पहले एक न्यूज एजेंसी से बात कर सफाई दी। सुबह से ही बवाल मचा है लेकिन सिंधिया ने शाम को इस पर ट्वीट कर सफाई दी है।



दरअसल, यह बवाल इसलिए मचा हुआ है कि सिंधिया के प्रोफाइल पर अब तक कांग्रेस महासिव और पूर्व मंत्री लिखा हुआ रहता था। सोमवार को उस वक्त खलबली मच गई जब उनके प्रोफाइल से कांग्रेस का कांग्रेस का नाम हट गया। वहां सिर्फ पब्लिक सर्वेंट और क्रिकेट प्रेमी लिखा हुआ था। उसके बाद से कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। सिंधिया के समर्थकों ने अपने प्रोफाइल का स्टेट्स बदलना शुरू कर दिया।

अब दी सफाई

ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले न्यूज एजेंसी के जरिए इस कंट्रोवर्सी पर सफाई दी थी। कुछ देर पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है कि हास्यास्पद हंगाम मचा हुआ है, मैंने ट्विटर प्रोफाइल एक महीने पहले ही बदला है। सिंधिया के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। इस साथ ही तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं।

Ridiculous commotion over a twitter profile change done almost a month ago!