कैलाश ने आकाश विजयवर्गीय को बताया- कच्चा खिलाड़ी, निगम अधिकारियों के बहाने अपने ही मेयर पर बोला हमला

भोपाल. भाजपा ( BJP ) महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ( Kailash Vijayvargiya ) ने अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय ( akash vijayvargiya )के द्वारा नगर निगम अधिकारियों के साथ मारपीट करने को लेकर उन्होंने आकाश का कच्चा खिलाड़ी बताया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है आकाशजी और नगर निगम के कमिश्नर दोनों पक्ष कच्चे खिलाड़ी हैं। यह एक बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इसे बहुत बड़ा बना दिया गया।

Kailash Vijayvargiya, BJP on his son & BJP MLA Akash Vijayvargiya: It is very unfortunate. I think there was mishandling from both the sides. Kachhe khiladi hain - Akash ji bhi aur nagar nigam commissioner. It wasn't a big issue but it was made huge. pic.twitter.com/y9dPvcUvG3 — ANI (@ANI) July 1, 2019

आधिकारियों को अंहकारी नहीं होना चाहिए

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- मुझे लगता है कि अधिकारियों को अहंकारी नहीं होना चाहिए, उन्हें जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। मैंने इसकी कमी देखी है। ऐसे मामलों में दोनों को समझना चाहिए जिससे की इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं घटें। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं एक बार पार्षद, मेयर और विभाग मंत्री था, हम बारिश के दौरान किसी भी आवासीय भवन को ध्वस्त नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता कि अगर सरकार द्वारा इस मामले में कोई आदेश जारी किया था, अगर ऐसा हुआ है, तो यह उनकी ओर से गलती है।

Kailash Vijayvargiya, BJP on his son & BJP MLA Akash Vijayvargiya: I think officers should not be arrogant, they should talk to people's representatives. I saw a lack of it and to ensure that it doesn't happen again, both of them should be made to understand. https://t.co/BhTbirUNIj — ANI (@ANI) July 1, 2019



नगर निगम पर भी साधा निशाना

कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम पर भी निशाना साधा है। इंदौर नगर निगम पर निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर कोई बिल्डिंग गिराई गई, तो उसके निवासियों के लिए एक 'धर्मशाला' में रहने की व्यवस्था की जाती है। नगर निगम ने इस मामलों को ठीक से नहीं सम्भाला। मौके पर महिला स्टॉफ और महिला पुलिस होनी चाहिए थी। यह अपरिपक्व कदम था मुझे उम्मीद है ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। बता दें कि इंदौर नगर निगम में भाजपा का कब्जा है और भाजपा विधायक मालिनी गौड़ इंदौर नगर निगम की मेयर भी हैं। कैलाश विजयवर्गीय और मालिनी गौड़ की तल्खियों की कई खबरें सामने आ चुकी हैं।

Kailash Vijayvargiya, BJP on his son & BJP MLA Akash Vijayvargiya: I was once a Councillor, Mayor & Minister of the dept, we don't demolish any residential building during rains. I don't know if an order for the same was issued by the govt, if it wasn't,it's a fault on their part pic.twitter.com/M81tI7X6Em — ANI (@ANI) July 1, 2019



क्या है मामला

26 जून को आतिक्रमण करने आए नगर निगम कर्मचारियों को भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बैट से पीटा था। जिसके बाद मामला बढ़ गया था। मामला बढ़ने के बाद आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को उन्हें भोपाल की विशेष अदालत से जमानत मिली थी उसके बाद वो रविवार सुबह इंदौर जिला जेल से रिहा किए गए थे।