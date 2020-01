लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय से पूछा, 'पीएम मोदी और गौतम गंभीर खाते हैं पोहा, वह बांग्लादेशी हैं क्या?'

भोपाल/ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने पोहे से एक बांग्लादेशी की पहचान की। इस बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय को लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। कैलाश ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं।

ऐसे में लोग उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी भी बांग्लादेशी हैं, क्योंकि पोहा तो उन्हें भी पसंद है। लोगों के रिएक्शन जानने से पहले यह जान लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा क्या। दरअसल, इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मजदूरों के एक किस्से का जिक्र करते हुए कहा कि रात को नौ बजे मैं एक रूम में गया। उसके सामने ही मेरे घर में रूम बन रहा था। उसमें छह-सात मजदूर थे। जो एक प्लेट में पोहा रखकर खा रहे थे।

WHO PUT THIS ANTI-NATIONAL #POHA IN FRONT OF ME!😤😳🤔 pic.twitter.com/p7mP3kd78k — Akash Banerjee (@TheDeshBhakt) January 24, 2020

मैंने उनसे पूछा कि इतने सारे पोहे क्यों खा रहे हो। उसके बाद उनके सुपरवाइजर को बुलाया और पूछा कि इन्हें रोटी नहीं मिलती है क्या। उसने जवाब दिया कि रोटी नहीं खाते, मैंने पूछा क्यों। वो बोले कि पोहे ही खाते हैं बस। मुझे शंका हुई तो उनसे पूछा कि कौन से देश के हैं, जो पोहे खाते हैं...भर-भरकर। मैंने फिर पूछ तो मजदूर हिंदी नहीं बोल पाए। उसके बाद उसके ठेकेदार ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के हैं। मैंने उनसे जिले का नाम पूछा। मगर वह नहीं बता पाए। फिर मुझे शंका हुई।

I am not #bangladeshi but I love #Poha. Extremely cheap in price, best in taste and healthy in diet ❤❤ pic.twitter.com/o5aTMJGykd — Mannu (@mannu_meh) January 24, 2020

फिर उसके ठेकेदार ने कहा कि सर ये लोग बाहर के हैं। मैंने उसे कहा कि फिर इन्हें काम पर क्यों लाए। ठेकेदार ने जवाब दिया कि ये सस्ते मिल जाते हैं। यहां के लेबर छह सौ रुपये लेते हैं और टाइम से चले जाते हैं। जबकि ये लोग तीन सौ रुपये में बारह घंटे तक काम करते हैं।

बस इस बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पर पोहा सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग कैलाश विजयवर्गीय से सवाल भी पूछ रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि मुझे पोहा पसंद है लेकिन बांग्लादेशी नहीं हूं। मुझे इसलिए पसंद है कि यह सस्ता और हेल्दी है।

Beef, onions and now #Poha. The economy may or may not grow but the list of ‘anti-national’ foods seems to grow every day 🙄🙄#Poha pic.twitter.com/KYNY0ZxNi3 — SameerSpeaks (@samgudhate) January 24, 2020

अंकिता राय नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि पहले बीफ खाने वाले लोग एंटी नेशनल थे। अब पोहा खाने वाले लोग एंटी नेशनल हो गए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार अगर आप पोहा खाते हैं तो आप बांग्लादेशी हो सकते हैं। वह गरीब लोगों की नागरिकता पर सवाल कर रहे हैं।

First Beef eaters were anti-nationals.

Now #Poha eaters are anti-nationals.

According to BJP leader Kailash Vijayvargiya- if you eat #Poha , you must be Bangladeshi!😡😡😡



He is questioning the citizenship of poor daily wage laborers just because they eat #poha.



Seriously? 😠 pic.twitter.com/e52hF832n9 — Ankita Roy (@ankitaaaroy) January 24, 2020

कैलाश के पोहे वाली बात पर दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर भी ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, कुछ महीने पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर इंदौर आए थे। यहां उन्होंने पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के साथ पोहा और जलेबी का मजा लिया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स गंभीर की तस्वीर शेयर कर कैलाश विजयवर्गीय से पूछ रहे हैं कि कुछ बांग्लादेशी पोहा और जलेबी खाते पकड़े गए। इस पर कैलाश विजयवर्गीय आपका क्या ख्याल है।

Since BJP has a record of making random statements & supports it by there illogical thinking ,BJP leader Kailash told that people eating #poha are Bangladeshi .



okay



Below is a pic of Bangladeshis and one of them is a BJP MP from Delhi eating #poha caught in my camera pic.twitter.com/aIhIE5pZwp — Akul Jaiswal (@akul_jaiswal) January 24, 2020

इसके साथ ही विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पीएम मोदी को खिचड़ी और पोहा बहुत पसंद है। ऐसे में सामिया कपूर नाम की एक यूजर्स ने कैलाश विजयवर्गीय से कहा कि पीएम मोदी को भी पोहा पसंद हैं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।

Dear @Dev_Fadnavis @nitin_gadkari,



You are declared now Bangladeshis now. Welcome to our world. #Poha — Preeti Sharma Menon (@PreetiSMenon) January 24, 2020

प्रीति शर्मा मेनन नाम की यूजर ने लिखा कि प्रिय देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी आप अब बांग्लादेशी घोषित कर दिए गए। आपका हमारी दुनिया में स्वागत है।