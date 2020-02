मध्यप्रदेश में आईफा क्यों? सीएम कमलनाथ एक इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगा जवाब

भोपाल/ मध्यप्रदेश में पहली बार आईफा का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर सरकार विरोधियों के निशाने पर भी है। मगर सीएम कमलनाथ के लिए आईफा एक नई उम्मीद की किरण है। उन्होंने एक ब्लॉग लिखकर अपनी भावना को व्यक्त की। कमलनाथ के द्वारा लिखित ब्लॉग को हम हूबबू बिना एडिट किए आपके लिए रख रहे हैं।



हिंदी सिनेमा की इंद्रधनुषी दुनिया को हिंदुस्तान की कला, संस्कृति, संस्कारों और साहित्य का प्रतिबिंब माना जाता है। फिल्म जगत की हस्तियों ने एक बार ये मानस बनाया कि भारत के गौरवशाली इतिहास और सुनहरे भविष्य को हर हाल में विश्वभर में रेखांकित किया जाना चाहिए, ताकि भारत की साख को दुनिया में स्थापित किया जा सके और ये महती जिम्मेदारी आईफा को सौंपी गई।



नई सदी 2000 में अवॉर्ड की बुनियाद यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में रखी गई। आयोजन इतना सफल रहा कि पूरे ब्रिटेन ने एक स्वर में भारत को कहा ‘हम दिल दे चुके सनम’ और यही वह पहली फिल्म भी थी जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।

लंदन आईफा सफलता की अनुगूंज से कई देशों ने आईफा आयोजन के लिए अपनी अभिरुचि जाहिर की। दूसरा अवॉर्ड फंक्शन अफ्रीका के सनसिटी में आयोजित किया गया। फिर मलेशिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, दुबई, थाईलैंड, मकाऊ, श्रीलंका, यूएस, स्पेन, थाईलैंड, अर्थात् देश दर देश भारत की ख्याति विश्वभर में फैलती गई।

आईफा का सामाजिक सरोकार

ब्रिटेन के यार्कशायर में रह रहे साउथ एशियन समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के दृष्टिगत ब्रिटेन की सरकार ने पुनः आईफा को आमंत्रित किया और 2007 में यार्कशायर के शेफील्ड में 3 दिन चले आइफा के उत्साहवर्धक आयोजन ने हमेशा के लिए वहां के नागरिकों में समरसता का भाव पैदा किया। इतना ही नहीं इस आयोजन से समूचे विश्व में यार्कशायर की पहचान और साख स्थापित हुई और वह ब्रिटेन का टूरिज्म का बड़ा केन्‍द्र बनकर उभरा। इस आयोजन के बाद आज तक भी यार्कशायर में भारतीय सिनेमा, उत्सवों और संस्कृति को उत्साहपूर्वक आत्मसात किया जाता है।



निवेश की असीम संभावनाओं का आयोजन-आईफा

सिंगापुर में आईफा का आयोजन किया गया। इस आयोजन से पूरा सिंगापुर अभिभूत हुआ। साथ ही सिंगापुर ने महसूस किया कि इस आयोजन के दौरान उनके यहां आर्थिक गतिविधि बढ़ गई है। तब उन्होंने तय किया कि इस आयोजन को लेकर वे एक विधिवत अध्ययन कराएंगे। इस अध्ययन के परिणामों ने सिंगापुर को चौंका दिया। उन्होंने पाया कि शॉर्ट टर्म में तो बाजारों में इस दौरान काफी खरीददारी हुई। होटलों ने बहुत अच्छा व्यवसाय किया। पर्यटक बड़ी संख्या में आए और पर्यटन के क्षेत्र में 30 प्रतिशत इजाफा हुआ। साथ ही लंबे समय के लिए भी सिंगापुर में बड़ा निवेश आया। इस अध्ययन के बाद सिंगापुर ने आईफा से आयोजन के लिए पुनः अनुरोध किया और इसी प्रकार अफ्रीका सहित कई देशों ने बार-बार आईफा के आयोजन की दरकार की।

आईफा की आमद अब मध्यप्रदेश में

यूं तो हमारे प्रदेश के इतिहासकारों, साहित्कारों, कलमकारों, कलाकारों का लोहा पूरे विश्व ने माना है, मगर फिर भी हमारा प्रदेश अपनी साख स्थापित करने के लिए जूझ रहा है। मैं चाहता हूं कि अब पूरे विश्व में मध्यप्रदेश की पहचान अच्छे संदर्भों में स्थापित हो। इसीलिए मैंने आईफा को आमंत्रित किया। मैं हृदय से आभारी हूं कि कई देशों और राज्यों के निमंत्रण के बावजूद आईफा ने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, क्योंकि आईफा सिर्फ सरकारों के साथ ही अपने आयोजन को आकार देता है, चाहे वो देशों की हो या राज्यों की।



कहते हैं न कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जैसे ही मध्यप्रदेश में आईफा के आयोजन की तारीखों का ऐलान हुआ, इंदौर की ज्यादातर होटलें बुक हो गईं। बाजार ने अपने व्यवसाय की तैयारियां प्रारंभ कर दी। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में रौनक बढ़ गई। इवेंट मैनेजमेंट के छात्र भी आयोजन के लिए आतुर हैं। आईफा प्रतिभागी छात्रों को सर्टिफिकेट भी देगा।

We are extremely honoured to have @OfficeOfKNath Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh, with us today.#IIFA2020MP #IIFA pic.twitter.com/yjzDa20J6Y — IIFA Awards (@IIFA) February 3, 2020

अर्थात मध्यप्रदेश की पहचान के साथ हम निवेश आकर्षित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है आईफा जहां भी गया है, वहां उसने कला और संस्कृति के साथ समृद्धि के द्वार भी खोले हैं। आइए, हम भी दिल खोलकर आईफा का स्वागत करें।

याद रखिए, बॉलीवुड में काम करने वाले 30 से 35 प्रतिशत लोग चाहे वे लेखक हों, अभिनेता-अभिनेत्री हों, डायरेक्टर-प्रोड्यूसर हों या कैमरामैन, सब अपने मध्यप्रदेश से ही हैं। तब हमारा दायित्व और भी बन जाता है कि हम अपने अतिथि सत्कार में कोई कसर न छोड़ें।

अंततः मैं अपने मध्यप्रदेश की गौरवशाली विरासत से आश्वस्त हूं, अब जब हम इस गौरवमयी आयोजन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब पक्ष, प्रतिपक्ष और समूचा प्रदेश मिलकर प्रदेश की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करेंगे और प्रदेश की प्रतिष्ठा का मान रखेंगे।



मैं, इस आईफा अवार्ड आयोजन को प्रदेश के आदिवासी भाइयों और अंतिम पंक्ति में खडे़ हुए नागरिकों को समर्पित करता हूँ। क्योंकि यह आयोजन इन्हीं की समृद्धि के द्वार सबसे पहले खोलेगा।

आइए सब मिलकर आयोजन को सफल बनाएं।

आईफा प्रदेश की तरक्की का सोपान साबित होगा।

ब्लॉगर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।