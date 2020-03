एमपी के 10 विधायक बंधक, कांग्रेस के 4 विधायक भी लापता, होटल से मुक्त कराई गईं बसपा की रामबाई

नई दिल्ली/भोपाल. मंगलवार देर रात मध्यप्रदेश की सियासत में सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मध्यप्रदेश के 10 विधायकों को बंधक बना लिया है। वहीं, विधायकों के बंधक होने की जानकारी जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को मिली तो देर रात मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी विधायकों को छुड़वाने के लिए दिल्ली रवाना हुए।

10 विधयाक बंधक

देर शाम खबर आई की भाजपा ने कांग्रेस के एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, बसपा की राम बाई, सपा के राजेश शुक्ला, निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा समेत 10 विधायकों को हरियार के एक होटल आईटीसी ग्रैंड में रूके हुए हैं। उनके साथ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, अरविंद सिंह भदौरिया और संजय पाठक भी मौजूद हैं। इसके बाद कांग्रेस ने मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी को तत्काल दिल्ली रवाना किया। वहीं, दिग्विजय सिंह भी होटल पहुंचे।

#WATCH Haryana: Madhya Pradesh Ministers&Congress leaders Jitu Patwari&Jaivardhan Singh leave from ITC Resort in Gurugram's Manesar,taking suspended BSP MLA Ramabai with them.8 MLAs from MP are reportedly being held against their will by BJP at the hotel,Ramabai being one of them pic.twitter.com/VUivVHsaA4

हरियाणा पुलिस ने रोका

बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं को हरियाणा पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया था। दिग्विजय सिंह की तीखी बहस भी हुई। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने विधायकों के साथ मारपीट भी की है। इसी बीच मंगलवार शाम पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिल्ली रवाना हुए हैं।

तरुण भनोत ने भी लगाया आरोप

वहीं, मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक अरविंद भदौरिया 4 विधायकों को लेकर कर्नाटक गए हैं। कांग्रेस ने इस दौरान दावा भी किया कि 10 में से 6 विधायकों को छुड़ा लिया गया है। वहीं, इस पूरे मामले में कांग्रेस आज मीडिया से बात करेगी। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के चीफ विप नरोत्तम मिश्रा और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को पैसे का लालच देने का आरोप लगाया है।

Digvijaya Singh, Congress: BJP's Rampal Singh, Narottam Mishra, Arvind Bhadauria, Sanjay Pathak were going to give them money. Had there been a raid, they would have been caught...We think 10-11 MLAs were there, only 4 are still with them now, they will also come back to us.