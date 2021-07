सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने की ममता बनर्जी से मुलाकात, जानिए क्या है बात

भोपाल/नई दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamta banerjee) से मुलाकात की। बंगाल चुनाव के बाद ममता का यह पहला दिल्ली दौरा था। दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसे 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

मध्यप्रदेश प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष (Leader of the Opposition) कमलनाथ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister of West Bengal) से मुलाकात की। इस मुलाकात में राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि बुधवार को टीएमसी की संसदीय दल की बैठक होने वाली है। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव से पहले कमलनाथ ने कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन में अहम भूमिका निभाई थी।

ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि मैं ममता बनर्जी का अभिनंदन करने आया था। मल्य वृद्धि, कानून-व्यवस्था की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नाथ ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के नेताओं से इस बारे में बात करूंगा कि 2024 से पहले गठबंधन होगा या नहीं। ममता र्जी ने दिखा दिया है कि जनता का साथ हो तो किसी भी शक्ति को रोका जा सकता है।

कमलनाथ के पुराने संपर्क

गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के कई वर्षों से ममता बनर्जी से बहुत अच्छे संपर्क हैं। बंगाल चुनाव से पहले कमलनाथ ने ही कांग्रेस और टीएमसी में गठबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ममता और कमलनाथ (former chief minister kamal nath) में मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी अटकलें भी तेज हो गई हैं कि तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद ममता का कद बढ़ गया है और उन्हें तीसरे मोर्चे के चेहरे के रूप में सामने लाया जा सकता है।

