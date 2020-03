जाते-जाते कमलनाथ खेल गए 'हिन्दुत्व कार्ड', बोले- BJP को नहीं आ रहा रास

भोपाल. मध्यप्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेस कर कमलनाथ ने 459 दिन पुरानी सरकार के कामों को गिनाए और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती थी कि प्रदेश का विकास हो, यही कारण है कि पहले दिन से ही सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे।

Kamal Nath has submitted his resignation to Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon. His letter states "All that has happened in Madhya Pradesh in the last two weeks is a new chapter in the weakening of democratic principles." pic.twitter.com/agzKBsdbxh — ANI (@ANI) March 20, 2020

कमलनाथ का 'हिन्दुत्व कार्ड'

कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार हिन्दुत्व से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने 15 महीने के कार्यकाल में रामपथगमन, सीता मंदिर और गौशाला बनाने का काम शुरू किया लेकिन ये सब भाजपा को रास नहीं आ रहा है।

#MadhyaPradesh CM Kamal Nath: BJP sochti hai ki mere pradesh ko hara kar ke khud jeet jaaegi. They can never do that. pic.twitter.com/IYNkGnFxNx — ANI (@ANI) March 20, 2020

प्रदेश को नई दिशा देने की कोशिश की

कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने में ही राज्य की तस्वीर बदलने की कोशिश की, ताकि मध्यप्रदेश की तुलना विकसित राज्यों से हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त राज्य बनाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन भाजपा को ये रास नहीं आया और षड्यंत्र कर सरकार को गिरा दिया।

#MadhyaPradesh CM Kamal Nath: The people of this country can see the truth behind the incident where MLAs are being held hostage in Bengaluru...The truth will come out. People will not forgive them. pic.twitter.com/nyxetiM4ZZ — ANI (@ANI) March 20, 2020

प्रलोभन का खेल खेला गया

कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के 22 बागी बिधायकों को बंधक बनाकर, प्रलोभन का खेल खेला ताकि 15 महीने पुरानी सरकार को गिराया जा सके। उन्होंने कहा कि आज के बाद कल भी आयेगा और परसों भी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है।