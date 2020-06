राज्यसभा चुनाव: वोटिंग के बाद बोले कमलनाथ- हम केवल एक सीट जीत रहे हैं

भोपाल. राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अपना वोट डाला है। वोट डालने के बाद कमलनाथ ने कहा कि यह तय है कि हम राज्यसभा की एक सीट जीत रहे हैं। उन्हें कहा कि ये सबको पता है कि भाजपा दूसरी सीट किस तरह से जीत रही है। सुबह 9 बजे मतदान शुरू होते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वोट डालने विधानसभा भवन पहुंचे।

It is very clear that we will win one seat in the #RajyaSabhaElection: Former Chief Minister & Congress leader Kamal Nath after casting his vote at the state Assembly in Bhopal.



Voting is currently underway for three Rajya Sabha seats of the state. https://t.co/mSJLIMQ0cD pic.twitter.com/DOHC37sC7o