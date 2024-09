कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनेंगे या महासचिव, पार्टी में नए पद पर कमलनाथ का बड़ा बयान

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बनेंगे या महासचिव, पार्टी में नए पद पर कमलनाथ का बड़ा बयान

Kamal Nath’s statement on becoming the treasurer or general secretary of Congress उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष या महा​सचिव बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसपर पहली बार खुद कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है।

भोपाल•Sep 06, 2024 / 09:59 pm• deepak deewan

Kamal Nath’s statement on becoming the treasurer or general secretary of Congress Kamal Nath MP Congress पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश में फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वे पिछले तीन दिनों से भोपाल में ही हैं और कार्यकर्ताओं के साथ आमजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। 3 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ को पार्टी में कोई प्रमुख पद देने की चर्चा चल रही है। उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष या महा​सचिव बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसपर पहली बार खुद कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है।