कमलनाथ ने पूछा, सर्जिकल स्ट्राइक हुए तो किसने देखा, शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत पेश किए सबूत

भोपाल/ बालाकोट एयरस्ट्राइकके एक साल होने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने उस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है। मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करते हुए कहा है कि इसके कोई सबूत नहीं हैं। सिर्फ मीडिया में ही इसका शोर है। वहीं, बीजेपी इस पर आगबबूला हो गई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम के बयान के बाद तुरंत ट्वीट कर सबूत पेश किए हैं।



सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गुरुवार को सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाया था। लेकिन शुक्रवार को भी वह अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने कहा है कि अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो इसके बारे में देश को जानकारी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने जब नब्बे हजार पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करवाया था, तब पूरे देस और विश्व ने देखा था। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा गर्व है, अपने एयरफोर्स और आर्मी पर।

