MP में होगी 'धाकड़' की शूटिंग, एक्शन सीन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही 'कंगना'

भोपाल। कंगना रनोट (kangana ranaut) बॉलीवुड की दिग्गज और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। हालही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म जयललिता की शूटिंग पूरी की है। वहीं अब वे अपनी अगली फिल्म ‘धाकड़’ की शूटिंग के लिए तैयार हैं। बता दें कि फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना भोपाल पहुंच रही हैं। वे और बैतूल में अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग में हिस्सा लेंगी।

जारी हो चुका है फर्स्ट लुक

कंगना की फिल्म धाकड़ का फर्स्ट लुक कुछ ही वक्त पहले रिलीज किया गया था और इस फिल्म में एक्ट्रेस एजेंट अग्नि का रोल प्ले करती नजर आएंगी। कंगना इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करती दिखाई पड़ेंगी और फिल्म के लिए फाइट सीन्स की तैयारी उन्होंने शुरू भी कर दी है।

राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर बैतूल स्थित है। ये राज्य का दक्षिणी इलाका है। जानकारी के लिए बता दें कि यहां परकोयला तस्कर बड़ी तादाद में हैं। यहां के कोयले को इंदौर, भोपाल मंडीदीप समेत बाकी इलाकों में खपाया जाता है। फिल्‍म में कोल माइन का अहम प्लॉट है।

Action rehearsals for #Dhakaad going on whole day in Manali, as I swiftly leave the political world of Jaya Maa behind, kick n punch in to the world of Agent Agni, breaking bones and pulling out eye balls, probably my most favourite things to do, LOVE ❤️ pic.twitter.com/W6iuaAhC1m