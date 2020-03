दिग्विजय सिंह को कर्नाटक HC से तगड़ा झटका, बागी विधायकों से मिलने का आदेश देने से किया इनकार

बेंगलुरू/भोपाल. मध्य पर्देश में जारी सियासी जंग अपने चरम पर है। इधर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भाजपा को खुली चुनौती देते हुए बेंलगुरू के रिजॉर्ट में रूके कांग्रेस के बागी विधायकों से मुलाकात करने पर अड़े हुए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का मन बना रहे हैं।

दरअसल, बुधवार की सुबह बेंगलुरू पहुंचे दिग्विजय सिंह पहले बागी विधायकों से मिलने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद वे वहीं पर धरने पर बैठ गए। जिसके बाद बेंगलुरू पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, इसके बाद वे पुलिस स्टेशन में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था।

Karnataka High Court rejects the plea by Congress leader Digvijaya Singh seeking directions to the police to allow him to meet rebel Madhya Pradesh Congress MLAs who are lodged in Bengaluru. https://t.co/y6GwHjfLYz