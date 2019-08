KBC11: कौन बनेगा करोड़पति में मध्यप्रदेश की यह महिला पहुंची एक करोड़ के सवाल तक

भोपाल/ कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 11 शुरू हो गया है। इस शो में पहली बार मध्यप्रदेश की एक महिला एक करोड़ रुपये तक की सवाल तक पहुंची है। इस महिला का नाम चरणा गुप्ता है। कौन बनेगा करोड़पति की प्रतिभागी चरणा गुप्ता शहडोल में लेबर इंस्पेक्टर है। शो का प्रसारण सोमवार को रात नौ बजे होगा। इसका प्रोमो अभी से आना शुरू हो गया है। चरणा सोमवार को हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देंगी।

चरणा गुप्ता के पति असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर हैं। इसे लेकर चरणा गुप्ता के परिवार में खुशी की लहर है। वहीं परिवार के लोग चरणा गुप्ता के इस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं। इस सीजन की पहली प्रतिभागी हैं वह जो एक करोड़ तक की सवाल तक पहुंची हैं। शो में वह अपने काम के बारे में अमिताभ बच्चन को बता रही हैं।

From discussing work to personal life, she becomes the first contestant of the season to attempt the 15th question for ₹ 1 crore. Will KBC get its first Crorepati of the season? Find out tomorrow on #KBC11 at 9 PM, only on Sony@srbachchan pic.twitter.com/3lPX2ASh2X