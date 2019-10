जिस कुत्ते से बगदादी मरा 'कुत्ते' की मौत, जानिए वह इसी साल मध्यप्रदेश में आया है क्या करने

भोपाल/ अपने खौफ से जो पूरी दुनिया को डराया करता था, वह एक कुत्ते को देख कांप गया। दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी और आईएस का सरगना बगदादी कुत्ते की मौत मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने उस कुत्ते की तस्वीर को ट्वीट किया है। जिससे डरकर आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी ने खुद को बच्चों के साथ उड़ा लिया। ट्रंप ने जिस कुत्ते की तस्वीर ट्वीट किया है वह बेल्जियन मेलिनियोस नस्ल का है। यह वही कुत्ता है जो इसी साल मध्यप्रदेश पुलिस के बेड़े में भी शामिल हुआ है।

जी हां, बेल्जियन मेलिनियोस नस्ल का यह वही कुत्ता है जो कुछ साल पहले कुख्यात आतंकी ओसमा बिन लादेन को खत्म करने वाली टीम का हिस्सा भी था। मध्यप्रदेश पुलिस ने अप्रैल महीने में बेल्जियन मेलिनियोस नस्ल के दो कुत्तों को अपनी डॉग स्कवॉयड टीम में शामिल की है। ये कुत्ते बेहद ही खतरनाक होते हैं, अपने हैंडलर के एक इशारे पर दुश्मनों का काम तमाम कर देते हैं। अमेरिका स्थित व्हाइट हाउस की सुरक्षा में भी यह तैनात रहते हैं।

हैदराबाद से लाया गया था भोपाल

मध्यप्रदेश की पुलिस अपने डॉग स्क्वायड बेड़े को मजबूत करने के लिए अप्रैल महीने में विभिन्न नस्लों के कुछ कुत्तों को खरीदकर लाई थी। जिसमें 12 जर्मन शेफर्ड, 12 डाबरमैन और 2 बेल्जियन मेलिनियोस।बेल्जियन मेलिनियोस डॉग्स का आईक्यू काफी बेहतर होता है। कहा जाता है कि यह ट्रेनिंग में काफी जल्दी सिखता है। बेल्जियन मेलिनियोस नस्ल के पपी को मध्यप्रदेश की पुलिस ने 80 हजार रुपये में खरीदकर लाई थी।

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

क्या है बेल्जियन मेलिनियोस खासियत

बेल्जियन मेलिनियोस डॉग्स का हिंदुस्तान में इस्तेमाल इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ करती है। साथ ही एनएसडी के पास बेल्जियन मेलिनियोस प्रजाति के कुत्ते होते हैं। जिनका एक अलग दस्ता है, जिसे K-9 के नाम से जानते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह दो फीट गहराई में अगर किसी चीज को छुपाकर रखा गया है तो उसे ढूंढ लेती है। साथ ही 24 घंटे बाद भी किसी व्यक्ति के रास्ते से गुजरने की गंध को पहचान लेता है। दो-तीन फीट लंबी दीवारों को भी आसानी से फांद लेता है।

Bhopal: Belgian Malinois dogs which guard the White House & was also a part of the team that eliminated Osama bin Laden, has been inducted in Madhya Pradesh Police Dog Squad. Till now they were being used for wildlife protection and anti-poaching operations in the state. pic.twitter.com/4S0XoNv8OY