'हनुमान भक्त' कमलनाथ ने बढ़ाई एमपी में बीजेपी की टेंशन, तीन प्लान से छिन लिया धर्म का मुद्दा!

भोपाल/ मध्यप्रदेश में सीएम कमलनाथ पर बीजेपी के सारे दांव बेअसर हैं। अपनी सटीक चाल से वह हर जगह अभी तक बीजेपी को मात देते आए हैं। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी से एमपी वह भी छिनने लगे हैं। इसके लिए उनके पास तीन प्लान है। जिसके जरिए बीजेपी को मात देने की तैयारी है। इसके लिए वह सहारा ले रहे हैं, भगवान राम, मां सीता और बजरंगी बली का।

तुष्टिकरण के नाम पर बीजेपी हमेशा मध्यप्रदेश में सीएम कमलनाथ को घेरती है। हाल ही में बीजेपी ने मंदिर से लाउडस्पीकर उतरवाने को लेकर सीएम कमलनाथ पर हमला कर रही थी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे को उठाया तो कमलनाथ ने उसी दिन दूसरे मुद्दे को उठाकर पूरे मामले से लोगों का ध्यान हटा दिया। उन्होंने फैसला किया कि महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर हम सवा करोड़ हनुमान चालीसा का जप कराएंगे।

हनुमान भक्त हैं कमलनाथ

मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि तीस जनवरी को हनुमान चालीसा के सवा करोड़ जप किए जाएंगे। यह भव्य आयोजन भोपाल के मिंटो हॉल में होगा। जहां पूरी सरकार मौजूद रहेगी। पीसी शर्मा ने कहा कि यह किसी पार्टी या सरकार का कार्यक्रम नहीं है। सीएम कमलनाथ इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता है। वह भगवान हनुमान के भक्त हैं।

PC Sharma, Madhya Pradesh Minister: On 30 Jan, 'Hanuman Chalisa' will be recited 1.25 crore times at Minto Hall Convention Center in Bhopal. It's not an event of any political party, neither Congress nor state govt. CM Kamal Nath is hosting it as he's a devotee of Lord Hanuman. pic.twitter.com/iI5s62z0q6



छिंदवाड़ा में सीएम ने बनवाया है भव्य हनुमान मंदिर

सीएम बनने के बाद से ही कमलनाथ सॉप्ट हिंदुत्व की राह पर मध्यप्रदेश में चल रहे हैं। वह बीजेपी की राजनीति को भली भांति समझते हैं। इसलिए धार्मिक मुद्दों पर सीएम बोलते कम हैं। लेकिन मध्यप्रदेश में धार्मिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य जरूर कर रहे हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी 101 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई है। यह आमलोगों के लिए है, जहां कोई भी जाकर दर्शन और पूजा कर सकता है।

श्रीलंका में बनवा रहे हैं सीता मंदिर

कमलनाथ बीजेपी को धर्म के आधार पर घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते हैं। मध्यप्रदेश की सरकार श्रीलंका में भव्य सीता माता का मंदिर बनवा रही है। इसके लिए कमलनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा पिछले दिनों इसे लेकर श्रीलंका दौरे पर भी गए थे। मंदिर निर्माण के लिए वहां से एक प्रतिनिधिमंडल ने आकर सीएम कमलनाथ से मुलाकात भी की।

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: We have the proposal of building a temple of Sita ji in Sri Lanka. I held a meeting for the same in Bhopal, with swami ji from Sri Lanka. A design for the temple is being worked upon, so that the construction work begins soon. https://t.co/JIkXesocAQ pic.twitter.com/GYmXM8gbwG