विद्यार्थियों को 10 मिनट पहले मिलेगी उत्तर पुस्तिका, जानिए बोर्ड परीक्षा में पेपर देने का नया नियम

पेपर देने के भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं

भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल—एमपी बोर्ड की परीक्षाएं पास आ चुकी हैं. बोर्ड की बारहवीं की परीक्षा गुरुवार से और दसवीं की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो रही है। केंद्रों के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण किया जा चुका है। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों ने गोपनीय सामग्री समन्वयक केंद्र से प्राप्त कर थानों में जमा कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्र पर डेढ़ घंटा पहले पहुंचना होगा। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तरपुस्तिका देने और पेपर देने के भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

Know the new rule of giving paper in the board