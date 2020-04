बदल गई है डेट, जानिए कब से कर सकते हैं आप रेलवे और हवाई सफर...

भोपाल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए आदेश के बाद पूरे देश में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन के बाद सब कुछ पूरी तरह से बंद है। बीते दिनों पहले सरकार भी लॉकडाउन के आगे बढ़ाने की निर्णय को खारिज करते हुए नजर आई है लेकिन इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया ने शुक्रवार को एक बयान जारी लॉकडाउन पर सस्पेंस बढ़ा दिया है।

आपको बता दें कि अब सरकारी एयरलाइन कंपनी ने 30 अप्रैल तक टिकट बुकिंग नहीं करने का फैसला किया है। वहीं इससे एक दिन पहले ही नागरिक उड्यन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने कहा था कि सभी एयरलाइन कंपनियां 14 अप्रैल यानी लॉकडाउन के 21 दिन पूरे होने के बाद टिकट बुकिंग ले सकती हैं। लेकिन अब एक बार फिर से टिकट बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है। एयर इंडिया का कहना है कि अब वह लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।

इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप भोपाल शहर में रह रहे हैं और दिल्ली, मुबंई जाना चाहते है तो अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं विस्तारा एयरलाइंस ने 15 अप्रैल और उसके बाद के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर दी। लेकिन अगर इस दौरान मंत्रालय कोई नई अधिसूचना जारी करती है तो कंपनी उसी मुताबिक कोई भी निर्णय लेगी।

वहीं बात अगर इंटरनेशनल फ्लाइट की करें तो भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों को अपने नागरिकों को वतन ले जाने के लिए विशेष उड़ानों की अनुमति प्रदान की है। एयर इंडिया ने भी जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के नागरिकों को पहुंचाने के लिए अपनी सेवाएं दी है। एयर इंडिया के प्रमुख राजीव बंसल ने कहा कि विमान कंपनी ने फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी और कनाडा के नागरिकों को पहुंचाने के लिए उनके साथ अनुबंध किया है।

कर सकते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग

वहीं बात अगर ट्रनों की करें तो 14 अप्रैल तक लॉक डाउन खत्म होने की संभावना पर आईआरसीटीसी पर 15 अप्रैल से आगे सभी ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरु होने से कुछ पैसेंजर्स ने टिकट बुकिंग कराई भी है, लेकिन आम दिनों की अपेक्षा यह संख्या मात्र 10 फीसदी है।

Certain media reports have claimed that Railways has started reservation for post-lockdown period.



It is to clarify that reservation for journeys post 14th April was never stopped and is not related to any new announcement. pic.twitter.com/oJ7ZqxIx3q