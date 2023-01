ताप्ती बैराज में गेट नहीं लगने से रोजाना बह रहा लाखों लीटर पानी

खेड़ी ताप्ती बैराज के गेट नहीं लगाए जाने के कारण रोजाना लाखों लीटर पानी व्यर्थ नदी में बह रहा है। जबकि जनवरी माह की शुरूआत में बैराज के गेट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक गेट नहीं लगाए गए हैं।

Lakhs of liters of water flowing daily due to non-installation of gate