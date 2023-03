अमृत सरोवर में भूमि विवाद का पेंच, तीन करोड़ के सात सरोवरों के निर्माण पर छाया संकट

जिले के आधा दर्जन से अधिक गांवों में अमृत सरोवरों का निर्माण शुरू होने से पहले ही जमीनी विवाद खड़ा हो गया है। ऐसे में इन गांवों में अमृत सरोवरों के निर्माण को लेकर अब सवाल उठने लगे है।

These will be the benefits of becoming Amrit Sarovar