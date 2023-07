एनएच की आपत्ति के बाद नए बस स्टैंड की जमीन निरस्त, अब वन विभाग की जमीन पर बनेगा बस स्टैंड

शहर के बाहर नए बस स्टैंड निर्माण के लिए सोनाघाटी के पास प्रशासन ने जमीन चिन्हित की थी, लेकिन एनएच की आपत्ति के बाद प्रशासन को जमीन निरस्त करना पड़ा है।

On May 22, the NH and administrative officials had conducted a survey regarding the construction of the bus stand.