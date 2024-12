एमपी के 27 गांवों के लोग होंगे मालामाल, राज्य सरकार के प्लान से जमीन की कीमतों में आ रहा उछाल

Land prices in 27 villages near Bina have risen मध्यप्रदेश के 27 गांवों के लोग तेजी से मालामाल बनते जा रहे हैं। इन गांवों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है जिसका ग्रामीणों को जबर्दस्त लाभ हो रहा है।