Vicky Pahade – प्यारे पापा को 5 साल के मासूम ने दी मुखाग्नि, शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग, भर गईं सड़कें

Vicky Pahade – प्यारे पापा को 5 साल के मासूम ने दी मुखाग्नि, शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग, भर गईं सड़कें

भोपाल•May 06, 2024 / 05:42 pm• deepak deewan

Last farewell to martyr Vicky Pahade in Chhindwara मध्यप्रदेश Madhya Pradesh के छिंदवाड़ा में शहीद विक्की पहाड़े को अंतिम विदाई दी गई। शहीद को विदाई देने जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम मोहन यादव ने भी छिंदवाड़ा पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। वे शहीद विक्की पहाड़े की मां से भी मिले। भीषण दुख के बाद भी शहीद पहाड़े की पत्नी बोलीं- मुझे अपने पति पर गर्व है। पुंछ के आतंकी हमले में शहीद हुए जवान को उनके मासूम बेटे ने मुखाग्नि दी।