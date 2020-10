Animal cruelty can be heavy, know the right of indian constitution, World Animal Welfare Day : पशुओं से क्रूरता पड़ सकती है भारी, जानिए क्या अधिकार देता है संविधान

भोपाल/ 04 अक्टूबर 2020 यानी रविवार को विश्व पशु कल्याण दिवस (World Animal Welfare Day) के रूप में विश्वभर में मनाया जाएगा। मानवाधिकारों के बारे में तो हम में से कई लोग जानते हैं और देश का एक नागरिक होने के नाते उनका पालन भी करते हैं। लेकिन जानवरों के प्रति कुछ लोगों का व्यवहार नकारात्मक होता है। हालही में हमने इसका एक उदाहरण राजधानी भोपाल में देखा भी, जहां एक युवक ने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए एक श्वान को शहर के बड़े तालाब में फैंक दिया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। यही नहीं मध्य प्रदेश समेत देशभर से आए दिन पशुओं से क्रूरता के कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं।

पशुओं को भी अधिकार देता है संविधान

हालांकि, जिस तरह भारत का संविधान मानवाधिकार देता है, उसी तरह देश का संविधान पशुओं के अधिकार के लिए भी कई आधिकार देता है, जिसमें आईपीसी के तहत इनके साथ होने वाले किसी भी तरह के बुरे बर्ताव के लिए कानूनी दंड का प्रावधान है। आएये जानते हैं ऐसे कुछ कानूनों के बारे में जो जानवरों के प्रति लोगों की संवेदनहीनता को झंकझोरने के लिए काफी हैं।

ये सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा करने के लिए भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A (G) के मुताबिक, हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है कि, वो किसी भी जीवित प्राणी के लिए करुणा का भाव रखे। अगर कोई व्यक्ति जानवरों से किसी तरह का दुर्व्यवहार करता है तो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। आइये जानें...।

पशु कल्याण के लिए ये हैं प्रावधान



-आईपीसी धारा 428 और 429 के तहत किसी भी पालतू जानवर या भटकने वाले जानवर का मारना कानूनी और दंडनीय अपराध है।

धारा 11 (1) (i) और धारा 11 (1) (जे), PCA Act 1960 के तहत अगर किसी जानवर को किसी भी कारण से छोड़ देते हैं तो उसके लिए तीन महीने की सजा हो सकती है।

-मुर्गियों समेत किसी भी खाने वाले जानवर को भी किसी खुली जगह पर काटा नहीं जा सकता इसके लिए स्लॉटर हाउस हैं। बीमार या गर्भवती जानवरों को कत्ल करना भी कानूनन अपराध है। ये नियम 3, Prevention of Cruelty to Animals Rules, Food Safety and Standards Regulations (वधशाला) नियम, 2001 और अध्याय 4 में आता है।

-पर्याप्त भोजन, पानी, आश्रय और व्यायाम के बिना किसी भी जानवर को लंबे समय तक जंजीर में बांधकर रखने पर 3 महीने या दोनों की जुर्माना या कारावास द्वारा दंडनीय है। ये धारा 11 (1) (H), पीसीए अधिनियम, 1960 तहत आता है।

-वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बंदरों को संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत ना उन्हें डिसप्ले करना या बेचना-खरीदना प्रतिबंधित है।

-भालू, बंदरों, बाघों, पैंथर्स, शेरों और बैलों को प्रशिक्षित करने और मनोरंजन के उद्देश्यों से सर्कस या सड़कों पर इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। ये धारा 22 (ii), पीसीए अधिनियम, 1960 के अंतर्गत आता है।



-देश के हर हिस्से में पशु बलि को अवैध करार दिया गया है। ये नियम 3, वधशाला नियम, 2001 के अंतर्गत आता है।

-किसी भी पशु की लड़ाई में शामिल होना या भाग लेना एक संगीन अपराध में आता है। इसे धारा 11 (1) (एम) (ii) और धारा 11 (1) (एन), पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

-प्रसाधन सामग्री के लिए जानवरों पर परीक्षण और जानवरों पर परीक्षण सौंदर्य प्रसाधनों के आयात पर प्रतिबंधित है। नियम 148-सी और 135-बी ड्रग्स एंड प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 ये अपराध की श्रेणी में आता है।



-धारा 38 जे, वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत चिड़ियाघर में जानवरों को चिढ़ाना, खिलाना या परेशान करना और चिड़ियाघर परिसर में अनावश्यक कचरा करना भी अपराध माना जाता है, जिसमें 25 हज़ार जुर्माना और तीन साल का कारावास या दोनों ही लगाए जा सकते हैं।