Leopard - गजब है- खतरनाक तेंदुए के लिए पैदल चले 6 लाख किमी, खींची 4.50 करोड़ फोटो

भोपालPublished: Mar 01, 2024 11:11:33 am Submitted by: deepak deewan

Leopard State MP - Photo taken while walking for survey तेंदुओं की संख्या पता करने के लिए टीम कई लाख किमी पैदल घूमी। करीब 5 करोड़ तस्वीरें भी लीं।

एमपी केवल टाइगर और चीता स्टेट ही नहीं है। यहां तेंदुआ भी सबसे ज्यादा हैं। यही कारण है कि प्रदेश ने इस बार भी तेंदुआ स्टेट का तमगा बरकरार रखा। देश में कुल 13,874 तेंदुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा 3907 तेंदुए मध्यप्रदेश में हैं। एमपी में तेंदुआ की पन्ना व सतपुड़ा में सबसे ज्यादा आबादी है।

मप्र का ताज बरकरार, फिर बना तेंदुआ स्टेट

राष्ट्रीय स्तर पर हर चार साल में होनेवाली वन्य प्राणियों की गणना के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया कि एमपी में सर्वाधिक तेंदुए हैं। खास बात यह है कि तेंदुओं की संख्या पता करने के लिए टीम कई लाख किमी पैदल घूमी। करीब 5 करोड़ तस्वीरें भी लीं। नई रिपोर्ट के अनुसार मध्यभारत में तेंदुओं की आबादी स्थिर या थोड़ी बढ़ती दिखी है। शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में सालाना 3—4% की गिरावट हुई है। इस प्रकार उत्तरी भारत में तेंदुओं की संख्या घटी है जबकि मध्य और दक्षिणी हिस्से में तेंदुए बढ़ गए हैं। तेंदुओं की संख्या का पता लगाने के लिए देशभर में सर्वेक्षण किया गया था। तेंदुओं की संख्या जानने के लिए किया गया यह सर्वे बेहद कठिन था। इसके लिए लगी स्पेशल टीम के सदस्य कुल 6,41,449 किमी तक पैदल चले। एमपी सहित इस टीम ने पूरे देश के जंगलों की खाक छानी। इतना ही नहीं, कैमरे में तेंदुओं की 4 करोड़ 70 लाख 81 हजार 881 तस्वीरें कैद की गईं। इन तस्वीरें का अध्ययन करने पर तेंदुओं की 85,488 तस्वीरें छांटी गई जिसके इस आधार पर उनकी कुल संख्या का निष्कर्ष निकाला गया। सबसे ज्यादा आबादी पन्ना और सतपुड़ा में

एमपी में 2018 में कुल 3421 तेंदुए थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने तेंदुओं की संख्या से जुड़ी रिपोर्ट जारी की तो पता चला कि अब यहां इनकी संख्या और बढ़ गई है। एमपी में तेंदुओं की संख्या 487 बढ़कर 3907 हो गई है। एमपी में तेंदुए की सबसे ज्यादा आबादी पन्ना और सतपुड़ा में है।