holidays list: 2020 में हैं बंपर छुट्टियां, लंबे वीकेंड को ऐसे करें इंजाय

भोपाल। आज से चंद दिनों बाद ही नया साल new year 2020 शुरू हो जाएगा। ऐसे में ये 2020 यानि नया साल छुट्टियों govt holidays के मामले में सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी खास रहेगा। इस साल यानि 2020 में 2019 के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों govt employees को ज्यादा छुट्टियां holidays मिलेंगी। नए साल में ज्यादातर त्योहार holiday calendar शुक्रवार और सोमवार को पड़ रहे हैं, ऐसे में एक साथ तीन-तीन दिन की छुट्टियां मनाने का मौका मिल सकेगा।

इस बार नए साल में होली Holi 10 दिन पहले पड़ेगी, तो दीपावली diwali 18 दिन लेट आएगी। वहीं मध्य प्रदेश madhya pradesh में वर्ष 2019 के शासन के कैलेंडर calendar में ऐच्छिक अवकाशों optional holidays की संख्या 58 थीं, जिसे अगले वर्ष यानि 2020 के लिए बढ़ाकर 61 कर दिया गया है। किसी भी विभाग का कोई अधिकारी-कर्मचारी इनमें से कोई भी तीन छुट्टियां ले सकेगा।

2020: कई छुट्टियां मारी भी जाएंगी...

वहीं सरकारी अवकाश के मामले में नए वर्ष 2020 में दशहरा, दीवाली, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस सहित 11 अवकाश शनिवार-रविवार को पड़ रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को कई छुट्टियां मारी भी जाएंगी। इसके अलावा 2020 में एक ही दिन दो-दो सार्वजनिक अवकाश public holiday होने से भी दो छुट्टियों का नुकसान हो रहा है।



ट्रैवल प्लान travel plan : 2020 ...

यदि आप इस साल यानि 2019 में आप बिजी शेड्यूल की वजह से घूमने travel नहीं जा पाए हैं। तो 2020 के लिए थोड़ी सी अडवांस प्लानिंग advance plaining करके आप नए साल यानी 2020 में आप एक से बढ़कर एक जगहों पर घूमने जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको अपनी सारी छुट्टियां बर्बाद भी नहीं करनी पड़ेंगी।

2020 में ढेरों वीकेंड Weekend हैं तो इसलिए अपनी ट्रिप weekend trip उन्हीं वीकेंड पर प्लान करें। यहां हम आपके साथ 2020 का पूरा वीकेंड प्लान शेयर कर रहे हैं और साथ ही सुझाव भी दे रहे हैं कि किस तरह से आप इन वीकेंड के हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

calendar of holiday list in 2020 : Month wise

जनवरी 2020 : गणतंत्र दिवस Republic Day - 26 जनवरी ...

जनवरी की बात करें, तो जनवरी-गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन रविवार पड़ रहा है. इसलिए इस महीने में किसी छुट्टी की प्लानिंग नहीं की जा सकती है.

वहीं 15 तारीख को मकर संक्राति की छुट्टी है और उसके ठीक 2 दिन बात वीकेंड। अब इन तीन छुट्टियों को गंवाने के बजाय आप चाहे तो 16 और 17 तारीख की लीव ले लें। इससे आपका 5 दिन का ट्रिप आसानी से प्लान हो जाएगा।

फरवरी 2020 : महाशिवरात्रि mahashivratri - 21 फरवरी ...

फरवरी में 21 तारीख को महाशिवरात्रि है और 22 व 23 तारीख को वीकेंड। यानी इस महीने में आपको 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड मिलेगा। इसमें आप शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बाकी छुट्टियों के साथ-साथ पैसों की भी बचत हो जाएगी।

मार्च 2020 : होली Holi - 10 मार्च ...

इसी तरह मार्च में भी 7 तारीख से 10 के बीच में आसानी से घूमा जा सकता है। 7 और 8 को वीकेंड ऑफ है जबकि 10 को होली है। बस आपको बीच में सिर्फ 9 तारीख की छुट्टी लेने की जरूरत पड़ेगी।

अप्रैल 2020 : गुडफ्राइडे Good Friday - 10 अप्रैल, अंबेडकर जयंती Ambedkar Jayanti - 14 अप्रैल ...

सबसे बड़ा वीकेंड का डोज अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल में आपको लंबी छुट्टी मनाने का मौका मिलेगा। 2 अप्रैल को राम नवमी के बाद 4 और 5 तारीख को वीकेंड ऑफ है, जबकि 6 तारीख को महावीर जयंती।

इसी तरह 10 तारीख को गुड फ्राइडे का ऑफ है और 11 व 12 तारीख को फिर से वीकेंड ऑफ। अब 2 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच जो भी दिन बिना ऑफ वाले बच जाते हैं, उनमें आप लीव लेकर लंबी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। 10 तारीख को गुडफ्राइडे की छुट्टी है वहीं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की छुट्टी है, सोमवार यानी 13 अप्रैल को एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो आपको 10 से 14 अप्रैल (शुक्रवार से मंगलवार) तक पूरे 5 दिन घूमने को मिल जाएंगे.

मई 2020 : ईद-अल-फित्र Eid al-Fitr - 24 मई ...

ईद-अल-फित्र 24 मई को है और इस दिन रविवार है. इसलिए इस महीने में आपकी ये छुट्टी खराब हो जाएगी.

लेकिन 1 मई लेबर डे, 2 और 3 मई (वीकेंड), 7 मई-बुद्ध पूर्णिमा, 9 और 10 को वीकेंड। 8 मई को एक लीव लेकर 1 से 10 तारीख के बीच का ट्रिप प्लान किया जा सकता है।

जून 2020 :

इस महीने में कोई लंबा वीकेंड या छुट्टियां नहीं है। चूंकि स्कूलों की छुट्टियां पड़ती हैं। समर वकेशन होता है तो उस लिहाज से आप इस महीने में किसी भी वक्त का ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

जुलाई 2020 : बकरीद- 31 जुलाई ...

31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक बकरीद, वीकेंड और रक्षाबंधन की वजह से लंबा वीकेंड है, जिसमें घूमने जाया जा सकता है। 31 जुलाई को बकरीद है. इस दिन शुक्रवार पड़ने की वजह से आपको 3 दिनों का वीकेंड मिल जाएगा।

अगस्त August 2020 : रक्षाबंधन- 3 अगस्त,जन्माष्टमी- 11 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस- 15 अगस्त...

03 अगस्त (सोमवार) को रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से आपको 3 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी.इसके बाद 29 अगस्त से 31 अगस्त तक भी 3 छुट्टियां हैं। 11 अगस्त (मंगलवार) को जन्माष्टमी है. इस हफ्ते भी अगर आप 10 अगस्त की छुट्टी लेते हैं तो आपको 4 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी. हालांकि 15 अगस्त के दिन शनिवार पड़ने से आपकी एक दिन की छुट्टी मारी जाएगी.

सितंबर 2020 : September 2020 ...

इस महीने में कोई त्योहार न होने की वजह से छुट्टी का कोई मौका नहीं मिलेगा.

अक्टूबर October 2020 : गांधी जयंती- 2 अक्टूबर,महानवमी- 24 अक्टूबर, दशहरा- 25 अक्टूबर...

02 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 3 व 4 को वीकेंड। इसके अलावा 24 और 25 अक्टूबर को वीकेंड ऑफ है तो आप 22 और 23 की छुट्टी लेकर भी कहीं घूमने जा सकते हैं।

नवंबर November 2020 : दिवाली- 14 नवंबर, गुरुनानक जयंती- 30 नवंबर ...

13 तारीख को धनतेरस है और 14-15 को वीकेंड ऑफ वहीं 16 को भाई दूज है। नवंबर में यह पीरियड तो ट्रिप के लिए फायदेमंद है ही, इसके अलावा महीने के अंत में आपको तीन दिन की छुट्टियां मनाने का मौका मिल सकता है.आप इसी महीने में 28-30 में भी ट्रिप ले सकते हैं। 28-29 नवंबर वीकेंड है जबकि 30 तारीख को गुरु नानक जयंती है।

दिसंबर December 2020 : क्रिसमस- 25 दिसंबर...

25 तारीख को क्रिसमस के बाद 26 और 27 को वीकेंड है। इन 3 छुट्टियों के अलावा कुछ और लीव लेकर आप जहां मर्जी घूमने जा सकते हैं।

भारत में कुल: 2020 छुट्टियों का कैलेंडर...

2020 के लिए सार्वजनिक अवकाश सूचीबद्ध हैं। लेकिन ये छुट्टियां राज्यवार के आधार पर हैं...

तारीख : दिन : छुट्टियां : राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश

1 जनवरी : बुधवार : न्यू ईयर : AR, ML, MN, MZ, NL,RJ, SK & TN

2 जनवरी : गुरूवार : गुरु गोबिंद सिंह जयंती : HR & RJ

2 जनवरी : गुरूवार : न्यू ईयर छुट्टियां : MZ

11 जनवरी : शनिवार : मिशनरी दिवस : MZ

12 जनवरी : रविवार : स्वामी विवेकानंदा जयंती : WB

14 जनवरी : मंगलवार : मकर संक्रान्ति : GJ

15 जनवरी : बुधवार : माघ बिहु : AS

15 जनवरी : बुधवार : मकर संक्रान्ति : KA, SK & TG

15 जनवरी : बुधवार : पोंगल : AP, AR, PY & TN

16 जनवरी : गुरूवार : कनूमा उत्सव : AP

16 जनवरी : गुरूवार : तिरुवल्लुवर दिवस : TN

17 जनवरी : शुक्रवार : उझावर थिरुनाल : PY

23 जनवरी : गुरूवार : नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती : OR, TR & WB

25 जनवरी : शनिवार : सोनम लोसर : SK

25 जनवरी : शनिवार : राज्यत्व दिवस : HP

26 जनवरी : रविवार : गणतंत्र दिवस : राष्ट्रीय अवकाश

30 जनवरी : गुरूवार : वसंत पंचमी : HR, OR, PB, TR & WB

31 जनवरी : शुक्रवार : मी-दम-मी-फी : AS

9 फरवरी : रविवार : गुरु रविदास जयंती : CH, HP, HR & PB

15 फरवरी : शनिवार : लुई नगाई-नी : MN

19 फरवरी : बुधवार : शिवाजी जयंती : MH

20 फरवरी : गुरूवार : राज्यत्व दिवस : AR & MZ

21 फरवरी : शुक्रवार : महाशिवरात्रि : सभी राज्य सिवाय AN, AR, AS,BR, DN, GA, LD, MP,MN, ML, MZ, L, PY,SK, TN & WB

25 फरवरी : मंगलवार : लोसर : SK

5 मार्च : गुरूवार : पंचायती राज दिवस : OR

9 मार्च : सोमवार : हजरत अली जयंती : UP

10 मार्च : मंगलवार : होली : सभी राज्य सिवाय KA, KL, LD,MN, PY & TN

22 मार्च : रविवार : बिहार दिवस : BR

23 मार्च : सोमवार : भगत सिंह के शहीदी दिवस : HR & PB

25 मार्च : बुधवार : गुढी पाडवा : MH

25 मार्च : बुधवार : तेलुगु नव वर्ष : TN

25 मार्च : बुधवार : उगादी : AP, GA, GJ, JK, KA,RJ & TG

28 मार्च : शनिवार : सरहुल : JH

1 अप्रैल : बुधवार : ओडिशा दिन : OR

2 अप्रैल : गुरूवार : राम नवमी : AN, AP, BR, CG, DD,DL, GJ, HP, HR, MH,MP, OR, PB, RJ, SK,TG, UK & UP

5 अप्रैल : रविवार : बाबू जगजीवन राम जयंती : AP & TG

6 अप्रैल : सोमवार : महावीर जयंती : CG, CH, DL, DN, GJ,HR, JH, KA, LD, MH,MP, PB, RJ, TN & UP

10 अप्रैल : शुक्रवार : गुड फ्राइडे : सभी राज्य सिवाय HR & JK

11 अप्रैल : शनिवार : पवित्र शनिवार : NL

12 अप्रैल : रविवार : ईस्टर रविवार : KL & NL

13 अप्रैल : सोमवार : बिहु त्योहार छुट्टियां : AS

13 अप्रैल : सोमवार : वैशाख : HR, JK & PB

14 अप्रैल : मंगलवार : बंगाली नववर्ष : TR & WB

14 अप्रैल : मंगलवार : चेइरावबा महोत्सव : MN

14 अप्रैल : मंगलवार : अंबेडकर जयंती : सभी राज्य सिवाय AN, AR, AS,CH, DN, DD, DL, LD,MN, ML, MZ, NL, PY & TR

14 अप्रैल : मंगलवार : महा विशुबा संक्रांति : OR

14 अप्रैल : मंगलवार : तमिल नव वर्ष : TN

14 अप्रैल : मंगलवार : विशु : KL

14 अप्रैल : मंगलवार : बिहु त्योहार : AR & AS

15 अप्रैल : बुधवार : हिमाचल दिवस : HP

21 अप्रैल : मंगलवार : गरिया पूजा : TR

25 अप्रैल : शनिवार : महर्षि परशुराम जयंती : GJ, HP, HR, MP & RJ

26 अप्रैल : रविवार : बसव जयंती : KA

1 मई : शुक्रवार : महाराष्ट्र दिवस : MH

1 मई : शुक्रवार : मई दिवस : AS, BR, GA, KA, KL,MN, PB, PY, TG, TN,TR & WB

7 मई : गुरूवार : बुद्ध जयंती : AN, AR, CG, DL, HP,HR, JH, JK, MH, MP,MZ, TR, UK, UP & WB

8 मई : शुक्रवार : रबीन्द्रनाथ ठाकुर जयंती : TR & WB

16 मई : शनिवार : राज्यत्व दिवस : SK

21 मई : गुरूवार : शब-ए-बारात : JK

22 मई : शुक्रवार : जुमातुल विदा : JK

24 मई रविवार ईद उल-फ़ित्र सभी राज्य सिवाय HP & KA

24 मई रविवार काजी नज़रूल इस्लाम जयंती TR

25 मई सोमवार ईद उल-फ़ित्र HP & KA

25 मई सोमवार ईद उल-फ़ित्र छुट्टियां TG

25 मई सोमवार महाराणा प्रताप जयंती HP, HR & RJ

26 मई मंगलवार श्री गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस PB

5 जून शुक्रवार संत कबीर जयंती CG, HP, HR & PB

14 जून रविवार पहला राजा उत्सव OR

15 जून सोमवार राजा संक्रांति OR

15 जून सोमवार वाईएमए दिवस MZ

23 जून मंगलवार रथयात्रा OR

30 जून मंगलवार रेमना नी MZ

5 जुलाई रविवार गुरु हरगोबिन्द जयंती JK

6 जुलाई सोमवार एमएचआईपी दिवस MZ

13 जुलाई सोमवार भानु जयंती SK

13 जुलाई सोमवार शहीद दिवस JK

16 जुलाई गुरूवार बोनालु TG

17 जुलाई शुक्रवार यू तिरोत गीत दिवस ML

23 जुलाई गुरूवार हरियाली तीज HR

27 जुलाई सोमवार खर्ची पूजा TR

31 जुलाई शुक्रवार ईद-उल-अधा (बकरीद) सभी राज्य सिवाय AR, DD, GJ,

HP, KA, PB & SK

31 जुलाई शुक्रवार शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस HR & PB

1 अगस्त शनिवार ईद-उल-अधा (बकरीद) GJ, HP & KA

1 अगस्त शनिवार ईद-उल-अधा (बकरीद) छुट्टियां JK

3 अगस्त सोमवार झूलन यात्रा OR

3 अगस्त सोमवार रक्षा बंधन CG, DD, GJ, HR, MP,

RJ, UK & UP

8 अगस्त शनिवार तेंदोंग लोह रम आस्था SK

11 अगस्त मंगलवार जन्माष्टमी सभी राज्य सिवाय AR, AS, DN,

GA, GJ, HP, KA, KL,

LD, MH, MN, MZ, PY

& WB

12 अगस्त बुधवार जन्माष्टमी GJ & HP

13 अगस्त गुरूवार पैट्रियट्स डे MN

15 अगस्त शनिवार स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय अवकाश

16 अगस्त रविवार विधित स्थानांतरण दिवस PY

16 अगस्त रविवार पारसी नव वर्ष (शहनशाही) GJ

17 अगस्त सोमवार पारसी नव वर्ष (शहनशाही) MH

20 अगस्त गुरूवार गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाश उत्सव PB

22 अगस्त शनिवार गणेश चतुर्थी AP, DD, DN, GA, GJ,KA, MH, OR, PY, TG & TN

23 अगस्त रविवार गणेश चतुर्थी छुट्टियां GA

23 अगस्त रविवार नुआखाई OR

27 अगस्त गुरूवार बाबा श्री चंद जी जयंती PB

28 अगस्त शुक्रवार रामदेव जयंती RJ

28 अगस्त शुक्रवार तेजा दशमी RJ

30 अगस्त रविवार प्रथम ओणम KL

30 अगस्त रविवार मुहर्रम सभी राज्य सिवाय AR, AS, DD,GA, KL, MN, ML, MZ,NL, PY, PB, SK, UK & WB

31 अगस्त सोमवार थिरुवोनम KL

1 सितंबर मंगलवार इन्द्र जत्रा SK

2 सितंबर बुधवार श्री नारायण गुरु जयंती KL

17 सितंबर गुरूवार महालय अमावश्या KA, OR, TR & WB

18 सितंबर शुक्रवार बथुकम्मा का पहला दिन TG

21 सितंबर सोमवार श्री नारायण गुरु समाधी दिवस KL

23 सितंबर बुधवार नायकों का शहीद दिवस HR

28 सितंबर सोमवार भगत सिंह जयंती PB

2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश

17 अक्टूबर शनिवार नवरात्रि RJ

17 अक्टूबर शनिवार महाराजा अग्रसेन जयंती HR

23 अक्टूबर शुक्रवार महासप्तमी OR, SK, TR & WB

24 अक्टूबर शनिवार महाष्टमी AP, AR, JH, MN, OR, RJ, SK, TG, TR & WB

25 अक्टूबर रविवार महानवमी AS, BR, JH, KA, KL,ML, NL, OR, PY, SK,TN, TR, UP & WB

25 अक्टूबर रविवार विजय दशमी GJ & HP

26 अक्टूबर सोमवार विजय दशमी सभी राज्य सिवाय GJ, HP, MN & PY

30 अक्टूबर शुक्रवार मिलाद-उन-नबी सभी राज्य सिवाय AN, AR, AS,BR, CH, GA, HP, MN,ML, MZ, PB, SK & WB

31 अक्टूबर शनिवार लक्ष्मी पूजा OR, TR & WB

31 अक्टूबर शनिवार महर्षि वाल्मीकि जयंती CH, HP, HR, KA, MP & PB

31 अक्टूबर शनिवार वल्लभ भाई पटेल जयंती GJ

1 नवंबर रविवार हरियाणा दिवस HR

1 नवंबर रविवार कन्नड राज्योत्सव KA

1 नवंबर रविवार कूट MN

1 नवंबर रविवार पुदुचेरी मुक्ति दिवस PY

2 नवंबर सोमवार श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश गुरपुरब PB

6 नवंबर शुक्रवार मिलाद-उन-नबी के बाद शुक्रवार JK

6 नवंबर शुक्रवार ल्हाबब ड्यूंचन SK

13 नवंबर शुक्रवार वांगला त्यौहार ML

14 नवंबर : शनिवार : दिवाली / दीपावली : AP, GA, KA, KL, PY,TG & TN

14 नवंबर शनिवार दिवाली सभी राज्य सिवाय AP, GA, KA,KL, PY, TN & TG

15 नवंबर : रविवार : दिवाली / दीपावली छुट्टियां : DD, HR, KA, MH, RJ,UK & UP

16 नवंबर : सोमवार : विक्रम संवत नया साल : GJ

16 नवंबर : सोमवार : भाई दूज : GJ, RJ, SK, UK & UP

16 नवंबर : सोमवार : शहीदी दिवस एस करतार सिंह सराभा जी : PB

20 नवंबर : शुक्रवार : छट पूजा : BR & JH

21 नवंबर : शनिवार : छट पूजा छुट्टियां : BR

23 नवंबर : सोमवार : सेंग कुट स्नेम : ML

30 नवंबर : सोमवार : गुरु नानक जयंती : सभी राज्य सिवाय AP, BR, DD,GA, KA, KL, MN, ML,MZ, OR, PY, SK, TN & TR

30 नवंबर : सोमवार : कार्तिक पूर्णिमा : OR & TG

1 दिसंबर : मंगलवार : स्वदेशी विश्वास दिवस : AR

3 दिसंबर : गुरूवार : सेंट फ्रांसिस जेवियर भोज : GA

3 दिसंबर : गुरूवार : कनकदास जयंती : KA

5 दिसंबर : शनिवार : शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह जयंती : JK

18 दिसंबर : शुक्रवार : यू सो सो थम की मृत्यु वर्षगांठ : ML

18 दिसंबर : शुक्रवार : गुरु घासीदास जयंती : CG

19 दिसंबर : शनिवार : मुक्ति दिवस : DD & GA

19 दिसंबर : शनिवार : गुरु तेग़ बहादुर शहीदी दिवस : PB

25 दिसंबर : शुक्रवार : क्रिसमस : राष्ट्रीय अवकाश

26 दिसंबर : शनिवार : शहीद उधम सिंह जयंती : HR

26 दिसंबर : शनिवार : क्रिसमस छुट्टियां : ML, MZ & TG

30 दिसंबर : बुधवार : तामू लोसर : SK

30 दिसंबर : बुधवार : यू कियांग नोंगबा : ML

31 दिसंबर : गुरूवार : नववर्ष की पूर्व : MN