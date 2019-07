भोपाल। किसान कर्ज माफी ( waiver of farmers ) को लेकर चल रही बहस के बीच एक नया पेंच फंसता ( Farmer in trouble ) दिख रहा है, एक ओर जहां सरकार पर किसानों को किए वादे के अनुसार कर्ज माफी नहीं किए जाने का आरोप लग रहा है। वहीं अब तो बैंक किसानों से स्टाम्प पर किसी ओर बैंक का कर्ज ( loan waiver of farmers ) नहीं होने की बात लिखवा कर ले रहे हैं।

ऐसे में जानकारों का कहना है कि ऋणमाफी की राशि तो अब तक सभी किसानों के खातों में पहुंची ही नहीं, लेकिन अशोक नगर से सामने आ रही सूचना के अनुसार सहकारी बैंकों से किसानों को खाद-बीज ( Farmer in trouble ) के लिए ऋण नहीं मिल रहा है।

सहकारी बैंक पहले जहां सभी बैंकों के नोड्यूज मांग रही थी, वहीं अब तो स्टांप पर यह लिखवाया जा रहा है कि किसान पर किसी भी बैंक का कर्जा ( Loan ) नहीं है। लेकिन किसानों पर अन्य बैंकों का भी कर्जा होने से यह बात स्टम्प पर नहीं लिख पा रहे हैं। जिसके चलते किसानों को खाद-बीज ( seed and khad ) नहीं मिल पा रहा है।

ये कैसी गड़बड़ी

जानकारों की मानें तो कर्जा यदि किसान पर है भी तो क्या उसे खेती करने से रोक दिया जाएगा। राजनीति के जानकार डीके शर्मा का कहना है कि माना किसान पर कर्ज ( waiver of farmers ) है, लेकिन वह इसे खेती करके ही तो चुकाएगा, ऐसे में यदि अभी उसे खाद-बीज नहीं दिया जाएगा, तो वह और ज्यादा कर्ज में डूब जाएगा।

आज उनकी आवश्यकता खाद-बीज की है, जो उन्हें समय पर मुहैया नहीं कराया गया तो किसानों की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी यहीं नहीं इससे देश में उत्पादन भी प्रभावित होगा।



जानकार अब ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि जब किसानों पर दूसरे बैंकों का कर्ज ( waiver of farmers ) तो वे झूठा शपथ पत्र क्यों दे, और उनसे ये झूठा शपथ पत्र क्यों मांगा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है, जिसके तहत किसानों को फंसा कर शपथ पत्र खाद-बीज के नाम पर झूठा जमा करवाकर कुछ गड़बड़ी की जा सके। या उन्हें किन्हीं मामलों में फंसाया जा सके।

इन्हीं सब बातों को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान संघ ने अशोकनगर की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा पहुंचकर नाराजगी जताई और कहा कि वादे के बावजूद किसानों का कर्जा माफ तो हुआ नहीं, लेकिन किसानों को अब शपथ पत्र व घोषणा पत्र के नाम पर परेशान किया जा रहा है।

ये लगाए आरोप और दी चेतावनी

इस दौरान किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगरामसिंह यादव, जिलाध्यक्ष राजकुमार रघुवंशी और महामंत्री रामकृष्ण रघुवंशी का कहना है कि अन्य बैंक में केसीसी या अन्य ऋण होने के बाद भी वर्षों से किसान सहकारी बैंकों से खाद-बीज ले रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है।

उनका कहना था कि जब दूसरी बैंकों का कर्जा है तो किसान झूठा शपथ पत्र कैसे लिख दें। यह तो धोखाधडी होगी।

हालत यह है कि क्षेत्र में जहां सैंकड़ों किसानों को अब तक खाद-बीज मिल जाना था, लेकिन उन 20-25 किसानों को ही खाद-बीज मिला है जो खुद ही अपनी कर्ज राशि जमा करके बैंक शाखा को यह शपथ पत्र दे चुके हैं।

किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शासन से सात दिन में किसानों की समस्या नहीं सुलझाई तो आंदोलन किया जाएगा।

100 करोड़ की जगह सिर्फ 28 करोड़...

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के किसानों का कर्जमाफ करने के लिए जहां जरूरत तो जिले करीब 100 करोड़ रुपए की है। लेकिन शासन ने सहकारी बैंकों के 2589 पीए खातों और 5698 एनपीए खातों को ही ऋणमाफी के लिए स्वीकृत किया, योजना में ऋणमाफी के स्वीकृत इन किसानों का ऋण माफ करने के लिए भी 46 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन शासन ने सिर्फ 28 करोड़ रुपए ही दिए।



वहीं यह 28 करोड़ रुपए भी सहकारी बैंकों को पूरे अब तक नहीं मिल पाए हैं। इससे बैंक इन किसानों के खातों में आधी राशि ही भेज सकी है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि शेष आधी राशि शासन ने किसानों से जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

बैंक से निर्देश पर ही पहले नोड्यूज लिए जा रहे थे, अब शपथ पत्र व घोषणा पत्र लिया जा रहा है। यदि किसान पर अन्य बैंक का कर्जा है तो उसे खाद-बीज नहीं दिया जाएगा। ऋणमाफी योजना से पोर्टल पर यह बात उजागर हो गई कि किसानों पर कई बैंकों का कर्जा है। किसान संघ की बात को हमने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है, जो निर्देश मिलेंगे उसी तरह से खाद-बीज वितरित किया जाएगा।

- महावीर जैन, शाखा प्रभारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा, अशोकनगर