मई में स्थानीय elections होने की संभावना

-राज्य निर्वाचन आयोग में चुनाव की हलचल

-आयोग ने जिला निर्वाचन आधिकारियों से कहा-तैयार रहे कभी भी हो सकती है चुनाव की घोषणा

भोपाल Published: May 07, 2022 10:25:33 pm

भोपाल। Notification of Panchayat and Urban Bodies in the State 15 मई के बाद होने की संभावना है। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने हरी झंडी दे दी है। Election Commission ने इन अधिकारियों से आन लाइन वीसी कर कहा कि- चुनाव की तैयारियां पूरी कर लें, कभी भी घोषणा हो सकती है। आयोग चुनाव कराने के मूड में है, कोर्ट के फैसले के बाद 10 मई तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी।

Madhya Pradesh State Election Commission में स्थानीय चुनाव की फिर से हलचल शुरू हो गई है। स्थानीय चुनाव जून में होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय और पंचायतों में10 मई को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर देगा। दोनों चुनावों के लिए ज्यादातर निकाय और पंचायतों में वार्डों के परिसीमन का कार्य किया जा चुका है, वार्डों के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाएगी। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह का कहना है कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। चुनाव कब होंगे, इस संबंध में आयोग पहले से तिथि तय नहीं करता है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों से कल वीसी में चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा की है।







ईवीएम की एफएलसी के निर्देश

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम की एफएलसी के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि पूर्व में चुनाव अधिसूचना और नामांकन पत्र जमा होने के बाद ईवीएम में प्रत्याशियों के अनुसार से नाम और उन्हें आवंटित प्रतीक चिंन्हों की सेटिंग कर दी गई थी, जिन्हें अब खाली कर मशीन को रिफे्रस करना होगा। आयोग के लिए यह बड़ा काम होगा।



मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 को

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2022 के जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 10 मई को होगा। मतदाता सूची के संबंध में 11 अप्रैल तक प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का तय स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 10 मई को किया जाएगा।



