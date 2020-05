Lockdown 3: 4 मई से इन इलाकों में चलेंगी बस और कैब, मिलेगी हर सुविधा

भोपाल. लॉकडाउन एक बार फिर से दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है।

In Orange Zones, inter-district movement of individuals & vehicles will be allowed for permitted activities only. Four-wheelers will have a maximum of 2 passengers besides the driver & pillion riding will be allowed on two-wheelers: Ministry of Home Affairs