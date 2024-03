Lok Sabha Chunav - कभी खुशी, कभी गम, कई पुराने प्रतिद्वंद्वियों में चल रहा हार-जीत का सिलसिला

भोपालPublished: Mar 26, 2024 05:32:09 pm Submitted by: deepak deewan

Lok Sabha Chunav - Old rival of Lok Sabha and Assembly in MP- बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लोकसभा चुनाव Lok Sabha Election 2024 में अपने—अपने पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतार दिया है।

कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दोनों दलों को नए प्रत्याशी नहीं मिले।

Lok Sabha Chunav - Old rival of Lok Sabha and Assembly in MP - एमपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरे जाने लगे हैं। दोनों दलों यानि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी, प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं। प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने कई नई चेहरों पर दांव लगाकर उन्हें लोकसभा में जाने का मौका उपलब्ध कराया है।

हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दोनों दलों को नए प्रत्याशी नहीं मिले। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लोकसभा चुनाव Lok Sabha Election 2024 में अपने—अपने पुराने प्रत्याशियों को ही मैदान में उतार दिया है। इन पुराने प्रतिद्वंद्वियों में इस बार रोचक संघर्ष की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा चुनावों में इस बार आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जोकि पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाने जाते हैं। बैतूल लोकसभा Betul Lok Sabha seat, मंडला लोकसभा और सतना लोकसभा सीट पर पुराने प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर एक—दूसरे से भिड़ रहे हैं। यहां के दोनों दलों के प्रत्याशी एक—दूसरे का पीछा ही नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले बैतूल लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां से बीजेपी ने सांसद दुर्गादास उइके Durgadas Uike को दोबारा मौका दिया है जबकि कांग्रेस से रामू टेकाम Ramu Tekam को उतारा गया है। ये दोनों पिछले लोकसभा चुनाव यानि 2019 में भी भिड़े थे। तब उइके ने टेकाम को हरा दिया था। इसी तरह सतना लोकसभा सीट Satna Lok Sabha seat से बीजेपी BJP ने सांसद गणेश सिंह Ganesh Singh पर फिर भरोसा जताया है। यहां कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा Congress candidate Siddharth Kushwaha को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये दोनों मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 MP Assembly elections में भी एक—दूसरे के खिलाफ मैदान में थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुशवाहा, बीजेपी के प्रत्याशी पर भारी पड़े थे और उन्होंने गणेश सिंह को 4 हजार वोट से हरा दिया था। कुछ ऐसा ही हाल मंडला Mandla लोकसभा सीट पर भी है। भाजपा ने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते BJP candidate Faggan Singh Kulaste को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस Congress ने Omkar Singh Markam को प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों प्रत्याशी पुराने प्रतिद्वंद्वी रहे हैं जोकि 2014 में एक—दूसरे का सामना कर चुके हैं। तब कुलस्ते ने मरकाम को हरा दिया था।