Lok Sabha Election 2024 : कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, एमपी आएंगे अखिलेश यादव

Lok Sabha Election 2024 : कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, एमपी आएंगे अखिलेश यादव

भोपालPublished: Apr 14, 2024 03:58:16 pm Submitted by: deepak deewan

Lok Sabha Election 2024: Akhilesh Yadav will come to MP - लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के तहत एमपी में सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर समझौता हुआ है। अब सपा नेता कांग्रेस के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एमपी दौरा तय भी हो गया है। एमपी कांग्रेस ने यादव के दौरे के लिए केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा था। इसके अंतर्गत जिन लोकसभा सीटों पर यादव वोट निर्णायक हैं, वहां सपा प्रमुख की जनसभाएं कराई जाएंगी।