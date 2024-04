Lok Sabha Election 2024 : एमपी की सात सीटों के लिए सोमवार को बड़ा दिन, हो सकता है खेला!

Lok Sabha Election 2024 : एमपी की सात सीटों के लिए सोमवार को बड़ा दिन, हो सकता है खेला!

भोपालPublished: Apr 07, 2024 09:52:31 pm Submitted by: deepak deewan

Lok Sabha Election 2024 : Big day on Monday for seven seats of MP-राज्य की सात सीटों पर वोटिंग होगी जिसके लिए सोमवार का दिन बेहद अहम

सोमवार का दिन नाम वापसी के लिए आखिरी दिन

Lok Sabha Election 2024 : Big day on Monday for seven seats of MP - एमपी में पहले चरण के लिए 19 अप्रेल को वोटिंग है। इसके साथ ही प्रदेश में दूसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। दूसरे चरण में राज्य की सात सीटों पर वोटिंग होगी जिसके लिए सोमवार का दिन बेहद अहम साबित हो सकता है। सोमवार का दिन नाम वापसी के लिए आखिरी दिन है। कांग्रेस को आशंका है कि इस दिन भी खजुराहो की तरह कोई खेला किया जा सकता है इसलिए सभी संबंधित सीटों पर पार्टी नेताओं को सतर्क रहने को कहा गया है।

सोमवार का दिन बेहद अहम मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरा चरण के लिए सोमवार का दिन बेहद अहम है। इस दिन नाम वापसी का अंतिम मौका है जिसके बाद सभी सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो जाएगी। किस सीट पर किन किन उम्मीदवारों के बीच चुनावी लड़ाई होगी, इसकी तस्वीर सामने आ जाएगी। दूसरे चरण के लिए इन सभी सात सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। प्रदेश में तीसरे चरण में आठ सीटों पर वोटिंग होगी जिसके लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू होगी। दूसरे चरण में राज्य की रीवा लोकसभा, सतना सीट, टीकमगढ़ लोकसभा सीट, दमोह सीट, खजुराहो लोकसभा सीट, बैतूल सीट और होशंगाबाद लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। इन सभी सीटों पर आठ अप्रैल को नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस प्रकार नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को प्रचार के लिए पूरे 16 दिन मिलेंगे। यहां 26 अप्रैल को मतदान होना है। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक 93 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं। जबकि कई प्रकार की गलतियों की वजह से 16 के नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं। टीकमगढ़ में 8, दमोह में 16, खजुराहो में 14, सतना में 20, रीवा में 14, होशंगाबाद में 12 और बैतूल में 9 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। मीरा यादव का नामांकन पत्र निरस्त - बता दें कि खजुराहो सीट पर सपा की उम्मीदवार पूर्व विधायक मीरा यादव का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है। इसपर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और सपा नेता बवाल मचा रहे हैं। इधर खजुराहो के ही एक प्रत्याशी राजाभैया प्रजापति ने बीजेपी पर नामांकन पत्र वापस लेने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। इन घटनाओं के चलते विपक्षी दलों को नाम वापसी के अंतिम दिन कोई और खेला होने का डर सता रहा है। इधर बीजेपी ने इन आरोपी को खारिज करते हुए कहा है कि कांग्रेस हार की आशंका से उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। यह भी पढ़ें—Lok sabha election 2024 : सिंधिया के घर में कांग्रेस प्रत्याशी पर घमासान, प्रवीण पाठक पर पार्टी में बगावत पढ़ना जारी रखे