Lok Sabha Election 2024 : एमपी की वे छह सीटें जहां हर बार उतरा नया उम्मीदवार

भोपालPublished: Mar 31, 2024 07:40:08 pm Submitted by: deepak deewan

Lok Sabha Election 2024: New candidates for six seats in MP- कई सीटें तो ऐसी हैं जिनपर सभी प्रकार के प्रयोग कर चुकी है पर नतीजे में बदलाव नहीं हुआ।

बीजेपी से पार पाना कांग्रेस के लिए बेहद कठिन

Lok Sabha Election 2024: New candidates for six seats in MP - देशभर की तरह एमपी में भी लोकसभा के लिए चुनावी रणभेरी बज चुकी है। यहां बीजेपी के सामने जहां अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने का दबाव है वहीं कांग्रेस अपनी लगातार खराब होती स्थिति को सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस के लिए प्रदेश में स्थित बेहद कठिन होती जा रही है। कई सीटें तो ऐसी हैं जिनपर कांग्रेस सभी प्रकार के प्रयोग कर चुकी है पर नतीजे में बदलाव नहीं हुआ। प्रयोग बीजेपी ने भी किए पर इससे नतीजे भी उसके पक्ष में आए।

हर बार प्रत्याशी बदले पर परिणाम नहीं मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव Lok Sabha Election 2024 में कांग्रेस जीत के लिए अपना सब कुछ झोंकने में लगी है। प्रदेश की 29 सीटों में पिछले चुनाव में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां जीत के लिए कांग्रेस ने हर बार प्रत्याशी बदले पर परिणाम नहीं बदल सकी। प्रदेश की ऐसी चार अहम सीटों पर बीजेपी से पार पाना कांग्रेस के लिए बेहद कठिन हो चुका है। राजधानी भोपाल के साथ भिंड लोकसभा, बालाघाट लोकसभा और सागर लोकसभा पर कांग्रेस कई चुनावों से हार रही है। यहां पिछले चार चुनावों में कांग्रेस ने कभी भी अपना उम्मीदवार दोहराया नहीं, लोकसभा के लिए हर बार अपना नया चेहरा पेश किया पर वे वोटर्स को लुभा नहीं सके। बीजेपी पर भाग्य मेहरबान

कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं दोहराए।

भोपाल में बीजेपी लगातार तीन चुनावों से प्रत्याशी बदल रही है। 2014 में यहां से आलोक संजर जीते पर 2019 में बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया। 2024 में यहां से फिर नया उम्मीदवार आलोक शर्मा को उतारा। इसी तरह ग्वालियर सीट पर बीजेपी ने 2004 से हर बार नए चेहरे पर दांव लगाया और जीत भी दर्ज की।