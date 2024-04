Lok Sabha Election 2024 : एमपी की 6 सीट जीतने हमलावर हुई बीजेपी, 7 अप्रेल से शुरु होंगे पीएम मोदी के दौरे

भोपालPublished: Apr 03, 2024 06:42:06 pm Submitted by: deepak deewan

Lok Sabha Election 2024 : PM Modi will come on 7th April in MP बीजेपी इन सभी सीटों पर आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है। कांग्रेस पर लगातार हमला किया जा रहा है, कांग्रेसियों को तोड़ा जा रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा

Lok Sabha Election 2024 : PM Modi will come on 7th April in MP - लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए एमपी की सभी 29 सीटें जीतने की भी बात कही जा रही है। एमपी में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं जिनमें जीत के बाद ही बीजेपी का कोटा पूरा हो सकेगा। बीजेपी इन सभी सीटों पर आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है। कांग्रेस पर लगातार हमला किया जा रहा है, कांग्रेसियों को तोड़ा जा रहा है। अब यहां पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा भी होगा।

पीएम मोदी 7 अप्रेल को एमपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी 7 अप्रेल को एमपी का दौरा करेंगे। इस दिन वे जबलपुर जाएंगे जहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तेजी से तैयारियां कर रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकों का दौर चल रहा है। बालाघाट दौरे की अभी पुष्टि नहीं- पीएम मोदी के 9 अप्रैल को बालाघाट आने की भी खबर है। प्रधानमंत्री की यहां के उत्कृष्ट मैदान में जनसभा हो सकती है जिसकी तैयारियां भी चल रही हैं। हालांकि पीएम के बालाघाट दौरे की अभी पुष्टि नहीं की गई है। पीएम नरेेंद्र मोदी के चुनावी दौरों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अहम जानकारी दी। वीडी शर्मा ने पन्ना में पत्रकारों को बताया कि पीएम मोदी का दौरा 7 अप्रेल को प्रस्तावित है। उनकी जबलपुर में चुनावी सभा होगी। जबलपुर भी एमपी की उन सीटों में शामिल है जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। जबलपुर के अलावा पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होगा उनमें छिंदवाड़ा, शहडोल, सीधी, मंडला और बालाघाट शामिल है। छिंदवाड़ा में तो बीजेपी ने कमलनाथ और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ को बुरी तरह घेरा है। यहां बीजेपी नेता कांग्रेस पर जोरदार हमला कर रहे हैं। एमपी में पहले चरण में 19 अप्रेल को वोट डाले जाएंगे। जबलपुर के अलावा पीएम मोदी के बालाघाट जाने की भी चर्चा है। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है।