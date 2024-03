बड़ी खबर - कांग्रेस की नैया पार लगाने एमपी में डेरा जमाएगा पूरा गांधी परिवार

बड़ी खबर - कांग्रेस की नैया पार लगाने एमपी में डेरा जमाएगा पूरा गांधी परिवार

भोपाल Mar 27, 2024

Modi family and Gandhi family face to face in MP बीजेपी ने प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो अब कांग्रेस ने भी एमपी के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है।

एमपी के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी

Lok sabha election - Modi family and Gandhi family face to face in MP - लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एमपी में दोनों प्रमुख दलों यानि बीजेपी और कांग्रेस में जबर्दस्त रस्साकशी चल रही है। बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है पर कांग्रेस के अभी 22 उम्मीदवारों के नामों की ही घोषणा हुई है। इधर बीजेपी ने प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो अब कांग्रेस ने भी एमपी के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है।